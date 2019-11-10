"حنان" تصنع لبس الشتا على بحر إسكندرية: "ببيعه بـ 70 جنيه"

خمس سنوات في صناعة المشغولات اليدوية، بإبرة وخيط، وكورشيه، تجلس حنان العبد، 55 عاماً، بطريق كورنيش الإسكندرية، على مقعدها الخرساني، تشغل الملابس الشتوية البسيطة، لبيعها، وكسب "قوت يومها".

بلوفرات وكوفيات ومفارش ملونة وجوارب أطفال، تشغل "حنان" أمام المارة، وتبيع لهم، بأسعار تبدأ من 70 جنيهاً، تقضي نحو 6 ساعات في صناعة المشغولات، وفي الوقت نفسه تستمتع بهدوء الطقس.

«أخدت كورس خياطة متخصّص من جمعية خيرية، وباجي هنا أقضي وقت فراغي في حاجة مفيدة، الناس المعدية بيشوفوا الصناعة قدام عينهم وبيحبوا شغلي، خصوصاً أن الأسعار في متناول الجميع، مقارنة بالسوق»، هكذا سردت "حنان" لـ "الوطن"، مشيرة إلى أنها متخصّصة في صناعة الملابس الشتوية من البلوفرات والشالات والقبعات والجوارب بأسعار تبدأ من 70 جنيهاً، قد تزيد حسب الخامة، والوقت المستغرق في صناعتها.