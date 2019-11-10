فستان زفاف محتشم.. الصور الأولى من زواج ابنة سميح ساويرس

بفستان أبيض مُحتشم، بأكمام شيفون، منفوش قليلًا، وطرحة شيفون تقليدية من التُل، ظهرت "تايا" ابنة رجل الأعمال سميح ساويرس، خلال حفل زفافها، كما تألق عريسها ببدلة سوداء كلاسيكية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عدة لقطات للعروس، خلال حفل الزفاف، وعقد مراسم الأكليل.

إطلالة العروس

وحرصت "تايا" خلال مراسم الإكليل بكنيسة العذراء، على ارتداء كاب قصير أبيض، على الفستان، وفقًا لطقوس وتقاليد عقد الإكليل، كما ارتدى زوجها "كاب" طويل مُشابه تمامًا، حمل نفس التصميم، مع التيجان الذهبية، التي ارتداها الثنائي أيضًا.

واكتفت ابنة رجل الأعمال، بالأقراط الألماسية البسيطة، مع المكياج الهادئ تمامًا الذي أبرز ملامحها، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة وكلاسيكية.

كما ظهر "سميح" ببدلة بيضاء، ، مُزينة بوردة على الجانب، مع "رابطة عنق" سوداء اللون.

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تفاصيل حفل الزفاف الأسطوري

وكان أُقيم، أمس السبت، في الساعة السادسة عقد الإكليل بكنيسة السيدة العذراء مريم، ومن ثم أقيم حفل الزفاف في القاعة التي أقامها رجل الأعمال خصيصًا لحفل زفاف ابنته، داخل الفندق.

ويعد هذا اليوم هو الثالث من الاحتفالات، حيث احتفل رجل الأعمال بابنته على مدار ثلاثة أيام متتالية، بدأت من يوم الخميس، حيث احتفل العروسان وسط أصدقائهما، داخل الصحراء، ووسط الأجواء البدوية، فارتدى العروسان الزي البدوي وتراقصا على الطريقة البدوية.

في حين نظم رجل الأعمال نجيب ساويرس، مأدبة غداء كبيرة للضيوف الذين قدموا لحفل الزفاف، وذلك داخل فندق "لا ميزون بلو"، حسبما أفاد مصدر مُقرب لـ "هُن".

وقدم المطرب "أبو" عددا من الأغاني، خلال حفل الزفاف، بالإضافة إلى مغني الراب الأمريكي فرنش مونتانا، وحضر الحفل عدد كبير من الشخصيات العامة في المجتمع.