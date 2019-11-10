فيديو.. "قبلة متظاهر" لمذيعة لبنانية تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

موقف محرج تعرضت له مراسلة لبنانية تعمل لصالح "سكاي نيوز"، خلال تغطيتها للاحتجاجات أمام وزارة الخارجية، ضمن سلسلة المظاهرات التي شهدتها بيروت خلال الأسابيع الماضية، والتي تُعد ثاني مرة تتعرض لها إعلامية لذلك الأمر خلال الأحداث السياسية اللبنانية الأخيرة.

ففي أثناء نقلها تفاصيل الاحتجاجات على الهواء مباشرة، تفاجأت بتقبيل متظاهر لها على خدها الأيسر، ما تسبب في ظهور علامات الخجل على ملامح المراسلة وابتسامتها لثوان معدودة، ثم أكملت تغطيتها للأحداث.

وخلال الساعات الماضية، تم تداول واسع لمقطع الفيديو الذي يتضمن ذلك الموقف، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل رواد "السوشيال ميديا" والمشاهير، من بينهم الإعلامي اللبناني نيشان، الذي علق عبر "تويتر"، قائلا: "قُبلة ثائر".

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يشار إلى أن الشهر الماضي، تعرضت مراسلة قناة "الحدث"، لموقف محرج عندما تلقت قبلة من أحد المتظاهرين في لبنان.

وظهر على المراسلة الدهشة والصدمة مما فعله المتظاهر، وكان هذا في أثتاء محاولتها تفادي متظاهر آخر قام بتحيتها، ثم حاول أحد المتظاهرين مقاطعتها مجددا، فابتعدت عنه متخوفة من قبلة جديدة.