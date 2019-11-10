محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - مادي غيث:
تعتبر التجاعيد من المشكلات الصحية المزعجة التي تصيب بشرة الوجه، وتسبب تغير الشكل للأسوء، وتسعى العديد من السيدات للوقاية من التجاعيد والخطوط الدقيقة التي تظهر في الوجه، والتخلص منها فور ظهورها.
ويستعرض «الكونسلتو» في السطور التالية أبرز الإجراءات التي يجب اتباعها للحفاظ على البشرة من التجاعيد والخطوط الدقيقة، وذلك وفقًا لموقع "Healthline"
للمزيد عن خطوات بسيطة للتخلص من التجاعيد.. اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر منها تقليل السكريات.. 9 خطوات بسيطة للتخلص من التجاعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.