منها تقليل السكريات.. 9 خطوات بسيطة للتخلص من التجاعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - مادي غيث:

تعتبر التجاعيد من المشكلات الصحية المزعجة التي تصيب بشرة الوجه، وتسبب تغير الشكل للأسوء، وتسعى العديد من السيدات للوقاية من التجاعيد والخطوط الدقيقة التي تظهر في الوجه، والتخلص منها فور ظهورها.

ويستعرض «الكونسلتو» في السطور التالية أبرز الإجراءات التي يجب اتباعها للحفاظ على البشرة من التجاعيد والخطوط الدقيقة، وذلك وفقًا لموقع "Healthline"

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