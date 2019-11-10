وفاة مارلبورو مان الأصلي.. لم يدخن أبدًا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:
توفي هذا الأسبوع المزارع "بوب نوريس" الشهير باسم "رجل المارلبورو الأصلي"، عن عمر 90 عاما، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.
وبالرغم من أن "نوريس" أشهر وجه إعلاني لشركة السجائر مارلبورو، لمدة 12 عامًا إلا أنه لم يدخن السجائر قط.
وانتبهت الوكالات الإعلامية لنوريس عندما شوهد في صورة مع صديقه الفنان جون واين، ونجله بوبي نوريس.
وسأل أحد مسؤولي الإعلان نوريس عن رغبته في الظهور لإعلان مارلبورو لكنه لم يبد اهتمامًا في البداية، مدعيًا انشغاله، بحسب تصريحات ابنه بوبي نوريس، وذلك قبل أن يوافق على الإعلان.
وبلغ عدد الصور الإعلانية لنوريس حوالي 2000 صورة، التي ظهر فيها ممسكًا بالسيجارة في يده.
ولم يدخن نوريس السجائر طيلة حياته بحسب ما أكد أحد ابنائه، وهو القرار الذي جعله عرضة طيلة حياته لسبب استمراره في الإعلانات رغم عدم حبه لعادة التدخين.
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