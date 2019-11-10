للأمهات.. دليلك للتعامل مع الأطفال المصابين بتشوهات بعد الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي:
الحياة تحمل الكثير من المفاجأت والصعاب التي تعرقل المسيرة، وأكبر محنة تختبرها الأم عند تعرض أبنائها للضرر سواء كان حادث أومرض، وما يزيد العبء هو الألم النفسي الذي يقع على الطفل ولا تستطيع الأم دفعه، فقد يتعرض لحادث يجعله مشوه أو يصيب خلقه بعيب مما يجعل الكثيرون ينفرون منه ويصبح مادة للسخرية والتنمر، فكيف تساعد الأم طفلها في تلك الحالة لكي يواجه شرور العالم ويستعيد قواه وسلامه الداخلي؟
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