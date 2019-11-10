من تجارب 6 حوامل.. إليك أهم 7 قطع أساسية يجب توافرها في دولابك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

"مبروك أنتي حامل".. مع الخبر السعيد تبدأ الفتاة في البحث عن الملابس التي يجب أن تتوافر في خزانة الملابس خلال تلك الفترة، إلا أن بعضهن يحترن في اختيار أنواع الملابس الملائمة.

وبالرغم من أن المرأة قد تكون متحمسة لفترة الحمل، إلا أنها تخشى من ارتداء ملابس المرحلة بسبب التغيرات الكبيرة التي تحدث في الجسم وزيادة الوزن وكبر حجم البطن، ولكن لا مناص من ارتدائها مع تقدم الحمل.

وحتى لا تحتارين كثيرًا، تذكُر لكِ عزيزتي؛ 6 فتيات مررن بذات التجربة وهن: "تقي محمد، وبسنت عادل، وحنان حسين، والزهراء أحمد، وإسراء محمد، وشيماء علي، في تصريحات لـ"الخليج 365"، القطع الواجب توافرها في خزانة ملابس الحامل خلال تلك الفترة، وذلك في السطور التالية:

1- بنطلون الحمل

من أهم القطع التي لا بد من توافرها، حيث يمنحكِ شعورًا بالراحة، ويجب أن يكون مخصصًا للمرأة الحامل، وهو مصنوع من خامة الجينز.

2- سالوبيت الحمل

اعتمدي عزيزتي في شرائك على "السالوبيت الجينز"، فهو يلائم الخروج نهارًا في أوقات العمل، ويساعدك على التحرك بحرية، كما يسهل ارتدائه أيضا.

3- حزام البطن

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لا تنس عند الشراء حزام البطن، فهو يخفف من ثقل بطنك في الأشهر الأخيرة، ويمكنك ارتدائه تحت ملابسك، ويتكون من أربعة أربطة مصنوعة من خامات خفيفة لحماية بطنك.

4- الأحذية المريحة للقدمين

تجنبي في أشهر الحمل ارتدا الكعب العالي حتى يكون مريحا، ويجب ارتداء الأحذية الطبية الرياضية، والتي تناسب مقاس قدميك، وهذه الأحذية تمنحك الراحة في المشي ولا تسبب آلامًا.

5- الملابس الداخلية القطنية

احرصي عند اختيار الملابس الداخلية أن تكون مصنوعة من خامة القطن، ويجب أن تكون فضفاضة، ذات مقاسات أكبر من المعتاد.

6- البلوزات والتيشرتات القطنية

من أكثر القطع التي تحتاجها كل حامل، ويفضل أن تكون من خامة القطن، ويجب عليكي أن تختاري مقاسات تناسب طبيعة جسمك في أشهر الحمل.

7- الكارديجان

من القطع التي يجب توافرها، فبفضل تصميمه المفتوح من الأمام، يمنحك سهولة وراحة في ارتدائه، وهو مناسب للخروج نهارا للعمل أو ليلا.