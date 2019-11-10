تعرّفي إلى بديل الأسود هذا الخريف.. وهكذا نسقته النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 نوفمبر 2019 10:42 مساءً - تشير موضة الشارع خلال الشهرين الماضيين، أنّ هناك تراجعًا واضحًا لاعتماد اللون الأسود الذي كان يُطلق عليه سيد الألوان، بخاصة في الجو البارد، وذلك بسبب صعود ظلال البني، بداية من الدرجات المتوسطة وصولًا إلى البني الشوكولاته.



يعدّ هذا التغيير منعشًا ، بخاصة بالنظر إلى أننا في الخريف، والبني أحد الألوان المرتبطة بهذا الفصل لما تجلبه من شعور بالدفء. خلال السنوات القريبة الماضية كان البني خارج سباق الأناقة تمامًا، لذلك عودته تتطلب حسًّا لتنسيقه بنمط عصري، وإلا وقعتِ في فخ النمطية.

اللون البني موضة الموسم



نجمات ومشاهير اختارت البني



دائمًا تبقى العيون معلقة باطلالات النجمات والمشاهير، لذلك نستعرض بعض الاطلالات الأنيقة باللون البني.



ظهرت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي، معتمدةً معطف الترنش بتصميم قريب من الفستان، بتوقيع دار غابرييلا هيرست Gabriela Hearst، مزج المعطف بين اللونين البني والبيج، بدا وكأنه مكونًا من قطعتين.

إيفانكا ترامب



أما المحامية الحقوقية أمل كلوني فاعتمدت البني بمزج مجموعة من الدرجات القريبة، حيث نسقت بلوزة باللون البني المائل إلى البرتقالي، مع تنورة قريبة من هذا اللون، ثم أضافت معطف بيج.

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المحامية الحقوقية أمل كلوني





رغم أنّ دوقات القصر عادة يمِلن إلى الألوان الزاهية، إلا أنّ اطلالة كيت ميدلتون بالبني كانت رائعة. اعتمدت دوقة كامبريدج فستانًا خريفيًّا بأكمام طويلة، مُطبعًا بزخارف من البني الداكن والمتوسط، ونسقته مع حذاء مدبب باللون البني أيضًا.

كيت ميدلتون



نصائح لتنسيق البني هذا الموسم

نصائح لتنسيق البني هذا الموسم



حتى لا تبدي باطلالة مملّة، عليكِ تنسيق درجات البني بنمط عصري، وهناك أكثر من اختيار.



بالطبع تأتي موضة الاطلالات أحادية اللون في المقدمة، فمازال نمط المونوكروم يسيطر على الموضة، حتى وإن كان بلون داكن مثل البني. يمكنكِ تنسيق البني من الرأس إلى أخمص القدمين، بشرط اختيار درجة مناسبة، وعادة سيكون البني المتوسط مع البني شوكولاته خيارًا موفقًا.



أما إذا كان هذا النمط لا يلائم أسلوبكِ، فلا مانع من مزج البني مع لون فاتح من العائلة اللونية نفسها مثل البيج. كذلك هناك نمط أكثر جرأة لتنسيق البني، وهو إضافة قطعة بلون مضيء مثل البرتقالي أو الأصفر الليموني، لتصبح الاطلالة نابضة بالحياة.

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