فساتين بأكمام منفوخة موضة خريف 2019

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 نوفمبر 2019 10:42 مساءً - أعادت فساتين السهرة المصممة بأكمام منفوخة ستايل العصر الفيكتوري إلى الواجهة، فلم يخلو عرض من عروض الكوتور لموسم خريف 2019 من هذه الصيحة التي قُدمت بتصاميم منوعة، تحاكي جميع الأذواق.
شاهدي صورفساتين بأكمام منفوخة موضة خريف 2019 بحسب شكل الجسم.
فساتين مزينة بالطبعات
شغلت جزء كبير من مجموعات عدد من الماركات لا سيما الفساتين المطبعة بالورود، وقد لفتنا الفستان الأسود الذي تألقت به عارضة دار فالنتينو Valentino والذي تميز بالخصر المحدد والرباط الطويل الذي يزين العنق، كذلك أحببنا الفستان الـ V Neck المزين بطبعات هندسية الشكل بألوان الباستيل الحالمة.
فساتين باللون الذهبي
تصدرت فساتين السهرة المصممة بألوان معدنية مشهد الموضة، فكشفت دور أزياء كبيرة عن تصاميم تعكس كل مرادفات الفخامة، تفردي بأسلوبك واختاري واحد من الموديلات الموقعة من ديور Dior ورالف آند روسو Ralph & Russo والتي تميزت بالأكمام المنسدلة أو بصيحة الكتف الواحد.
فساتين بقصة حورية البحر
تظل فساتين السهرة الـ Mermaid متربعة على عرش الموضة نظرًا لكونها من القطع التي تعشقها النساء لأنها تجمل القامة وتزيد من طولها وأبتكر المصمم زياد نكد Ziad Nakad فستان بيج مطرز مزود بطبقة خلفية من نفس اللون ستمنح من ترتديها إطلالة ملوكية فخمة.
فساتين سهرة منفوشة
أكتظت منصات عروض كوتور خريف 2019 بفساتين السهرة ذات التنانير المنفوشة Ball gowns وبرع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب Elie Saab في تقديم موديل محبوك بالتطريز الفضي والأزرق وزينه بحزام مخملي أزرق.
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