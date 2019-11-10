فساتين بأكمام منفوخة موضة خريف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 نوفمبر 2019 10:42 مساءً - أعادت فساتين السهرة المصممة بأكمام منفوخة ستايل العصر الفيكتوري إلى الواجهة، فلم يخلو عرض من عروض الكوتور لموسم خريف 2019 من هذه الصيحة التي قُدمت بتصاميم منوعة، تحاكي جميع الأذواق.

شاهدي صورفساتين بأكمام منفوخة موضة خريف 2019 بحسب شكل الجسم.

فساتين مزينة بالطبعات

Valentino



شغلت جزء كبير من مجموعات عدد من الماركات لا سيما الفساتين المطبعة بالورود، وقد لفتنا الفستان الأسود الذي تألقت به عارضة دار فالنتينو Valentino والذي تميز بالخصر المحدد والرباط الطويل الذي يزين العنق، كذلك أحببنا الفستان الـ V Neck المزين بطبعات هندسية الشكل بألوان الباستيل الحالمة.





فساتين باللون الذهبي

Ralph&Russo



تصدرت فساتين السهرة المصممة بألوان معدنية مشهد الموضة، فكشفت دور أزياء كبيرة عن تصاميم تعكس كل مرادفات الفخامة، تفردي بأسلوبك واختاري واحد من الموديلات الموقعة من ديور Dior ورالف آند روسو Ralph & Russo والتي تميزت بالأكمام المنسدلة أو بصيحة الكتف الواحد.



فساتين بقصة حورية البحر



Ziad Nakad



تظل فساتين السهرة الـ Mermaid متربعة على عرش الموضة نظرًا لكونها من القطع التي تعشقها النساء لأنها تجمل القامة وتزيد من طولها وأبتكر المصمم زياد نكد Ziad Nakad فستان بيج مطرز مزود بطبقة خلفية من نفس اللون ستمنح من ترتديها إطلالة ملوكية فخمة.



فساتين سهرة منفوشة

Elie Saab



أكتظت منصات عروض كوتور خريف 2019 بفساتين السهرة ذات التنانير المنفوشة Ball gowns وبرع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب Elie Saab في تقديم موديل محبوك بالتطريز الفضي والأزرق وزينه بحزام مخملي أزرق.

Advertisements

تابعي أيضاً:

فساتين سهرة منفوشة للقوام الكمثري موضة خريف 2019

موديلات فساتين سهرة منفوشة آخر موضة خريف 2019

فساتين سهرة قصيرة موضة خريف 2019