موديلات عبايات موضة 2019 للقوام الكمثري

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 نوفمبر 2019 10:42 مساءً - ابتكرت أبرز الماركات العربية تشكيلة واسعة من أجمل العبايات، وكشفت عنها ضمن مجموعات 2019، وضمت تصميمات تناسب ذوات القامة على شكل الكمثرى، نطلعكِ عليها في 15 صورة لتستوحي منها الموديل الذي يخفي عيوب جسمِك.
عبايات مطرزة حول الأكتاف والصدر
ركزت ماركات شهيرة على العبايات المزدانة بتطريز على الأكتاف والأكمام، ومنطقة الصدر والخالية من أيّ تطريز في الجزء السفلي منها، والتي ستزيد من عرض الكتفين النحيفين، وستشتت النظر عن الجزء السفلي الممتلئ من جسمِك، تجدين تصميمات شديدة الفخامة تناسب طلعات النهار والمساء لدى دار موزان Mauzan، وماركة كنزي Kanzi، ونور ذا ليبل Noor the Label.
عبايات بياقات عريضة
برزت هذا العام صيحة العبايات المستوحاة من ستايل المعطف الترنش، والتي تتميز بالياقات العريضة مثل تصميم ماركة عفة الدباغEffa، ونرشحها لـ صاحبات القوام الكمثريّ ليزيد من عرض منطقة الصدر والأكتاف، لتتوازن مع الجزء السفلي الممتلئ.
عبايات مونوكروم
هيمنت موضة العبايات المونوكروم التي تمزج بين اللونين الأبيض والأسود على مجموعات 2019، اختاري موديلًا تتركز تفاصيله البيضاء حول منطقة الكتف والصدر، كما في موديلات ماركة تاء مربوطة Ta Marbota ودار موزان Mauzan.
عبايات بأكمام منفوخة
أحتلت العبايات المصممة بأكمام منفوخة جانبًا كبيرًا من مجموعات 2019، اختاري القطع بالأكتاف البارزة قليلًا، مثل تصميم عفة الدباغEffa، لتوحي بأنكِ تملكين مساحة عريضة من الجهة العليا.
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