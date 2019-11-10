علقوا في مجرى الواد.. “شاهد” عملية إنقاذ طفل وامرأتين من الموت المحقق في ولاية الرستاق العُمانية

أنقدت فرق الدفاع المدني والإسعاف، في ولاية الرستاق العمانية، مساء الأحد، امرأتان وطفل من الموت المحقق، بعدما احتجزت المياه مركبتهم في مجرى شرجة هنج ووادي السن بولاية الرستاق.

وقالت الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف بأن فريق الإنقاذ بمحافظة جنوب الباطنة تمكن من إنقاذ عدد ثلاثة أشخاص من مجرى شرجة هنج وإخراجهم من وادي السن وهم بصحة جيدة.

وتداول ناشطون فيديو أظهر عملية انقاذ العائلة العمانية التي جرفت المياه سيارتهم، وسط تجمع للمواطنين الذين هبوا للمساعدة في عملية الانقاذ، حيث علقت المركبة أسفل جسر مجرى شرجة هنج.

وتمكن رجال الدفاع المدني من انقاذ العائلة واخرج الطفل والامرأتين من السيارة العالقة قبل أن تجرفهم مياه السيل الذي ضرب المنطقة جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة.

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وكان المركز الوطني للإنذار المبكر بـ سلطنة عُمان حذر من غزارة الأمطار المتوقع استمرارها على عدد من المحافظات، وناشدت المواطنين أخذ الحيطة والخذر.

ونقلت شرطة عمان السلطانية بيانات المركز والأرصاد على حسابها بتويتر، وجاء فيه أن التوقعات تشير إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية على محافظات مسندم، شمال الباطنة، جنوب الباطنة، البريمي، الظاهرة، الداخلية، مسقط خلال الساعات القادمة.

وتكون مصحوبة بهبوب رياح نشطة وتساقط الحبات البرد ونزول الأودية مع انخفاض الرؤية الأفقية، وارتفاع الموج على بحر عمان.

وأهابت الهيئة الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الرعدية وعدم عبور الأودية وتجنب الأماكن المنخفضة وعدم ارتياد البحر.