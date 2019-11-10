تعرف على "النص الحلو" في حياة نجم الساحرة المستديرة إبراهيموفيتش

تصدر اسم إبراهيموفيتش محركات البحث في الفترة الأخيرة، حتى أصبح "تريند جوجل"، بعد انتشار أنباء باحتمالية عودته لفريق ميلان الإيطالي، على الرغم من بلوغه الـ38 عامًا.

زلاتان إبراهيموفيتش هو لاعب كرة قدم سويدي يلعب في مركز الهجوم، وهو مهاجم من الطراز الرفيع ويسجل الأهداف بغزارة واشتهر بثقته بنفسه، وبأسلوب لعبه المبدع وبدقة تسديداته.

ورصد "هن" بهذه المناسبة النص الحلو في حياة لاعب كرة القدم الشهير إبراهيموفيتش.

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ولد إبراهيموفيتش بمالمو بالسويد، لأب بوسني مسلم، وأم كرواتية كاثوليكية، وترعرع بين 3 شقيقات وشقيقان.

تزوج إبراهيموفيتش من هيلينا سيجر، وهي عارضة أزياء سويدية، وهي تكبره سنا بـ11 عاما، حيث التقاها حينما كان عمره 21 سنة، فيما كان عمرها 32 سنة، ليقررا الزواج فيما بعد.

وأنجبا طفلين، وهما ماكسيميليان، التي تبلغ من العمر 13 عاما، وفنسينت الذي يبلغ من العمر 11 عامًا.