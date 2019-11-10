- 1/3
- 2/3
- 3/3
تصدر اسم إبراهيموفيتش محركات البحث في الفترة الأخيرة، حتى أصبح "تريند جوجل"، بعد انتشار أنباء باحتمالية عودته لفريق ميلان الإيطالي، على الرغم من بلوغه الـ38 عامًا.
زلاتان إبراهيموفيتش هو لاعب كرة قدم سويدي يلعب في مركز الهجوم، وهو مهاجم من الطراز الرفيع ويسجل الأهداف بغزارة واشتهر بثقته بنفسه، وبأسلوب لعبه المبدع وبدقة تسديداته.
ورصد "هن" بهذه المناسبة النص الحلو في حياة لاعب كرة القدم الشهير إبراهيموفيتش.
ولد إبراهيموفيتش بمالمو بالسويد، لأب بوسني مسلم، وأم كرواتية كاثوليكية، وترعرع بين 3 شقيقات وشقيقان.
تزوج إبراهيموفيتش من هيلينا سيجر، وهي عارضة أزياء سويدية، وهي تكبره سنا بـ11 عاما، حيث التقاها حينما كان عمره 21 سنة، فيما كان عمرها 32 سنة، ليقررا الزواج فيما بعد.
وأنجبا طفلين، وهما ماكسيميليان، التي تبلغ من العمر 13 عاما، وفنسينت الذي يبلغ من العمر 11 عامًا.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على "النص الحلو" في حياة نجم الساحرة المستديرة إبراهيموفيتش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.