في عيد ميلاده.. شافكي لزوجها ممدوح عبد العليم: عيدك ذكرى الاحترام والمحبة

عبارات رومانسية حملت في طياتها مدح وثناء للفنان الراحل ممدوح عبدالعليم، دونتها زوجته الإعلامية شافكي المنيري، إحياءًا لذكرى ميلاده اليوم، عبر تغريدة على حسابها الرسمي على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر".

"١٠ نوفمبر.. كل ذكرى حلوة كانت مع أجمل وأغلى الناس".. بتلك الكلمات بدأت زوجة الراحل تدوينتها، قائلة: "عيد ميلادك يتجدد بحب الناس، ودعوات من القلوب بكل الخير والمحبة، عيدك ذكرى الاحترام والمحبة سلاما عليك يا أغلى الناس"، مختتمة حديثها بـ"هاشتاج" يحمل اسم كتابها "أيام في بيت المحترم"، الذي يتضمن الجانب الإنساني الذي شهدته "شافكي" في حياتها الزوجية مع "عبدالعليم"، مرفقة صورة له.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد مئات تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "تعيشي وتفتكري"، و"كل فعلا بيشهدله بالاحترام والأخلاق العالية"، و"أنتِ مثال للزوجة المخلصة".

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يشار إلى أن شافكي المنيري، ألفت "أيام في بيت المحترم"، عن دار نهضة مصر، موضحة خلال لقاءها في برنامج "معكم"، أن عائلتها تطلق عليه لقب "المحترم"، وهو الاسم نفسه الذي اختارته للكتاب، قائلة: "هو كمان كان دايمًا يقول لي فلان قابلني وقال لي أنت فنان محترم، وكان دايمًا يعلق على كده، وكان بيقول لبنته لازم تحافظي على أنك بنت المحترم، وده لما سافرت لندن، فكنت حاسة أن كلمة المحترم أحلى كلمة عنده، فعلشان كده خليتها عنوان الكتاب".