كيف تنسقين "الجينز الأبيض" في الخريف والشتاء؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - الجينز الأبيض رفيق الصيف، لكن يبدو أنَّ ذلك لم يعد القاعدة، فهناك من ترغب في خرق هذه القاعدة وارتدائه في الخريف والشتاء.

إليك هنا ما يثبت أنَّ هذه "القاعدة" قد عفا عليها الزمن، وأنَّ الأفكار التالية تؤكد أن ارتداء الجينز الأبيض في الطقس البارد ممكن إذا ما ترافق مع البلوزات الضخمة، والأحذية المناسبة، أو كنزة من الصوف الدافئ، وكذلك تحت معطف شتوي ثقيل.

بعض هذه الأفكار ليست سهلة التطبيق فقط، لكنها رائعة وأنيقة أكثر مما تتصورين.

بنطلون من الجينز الأبيض مع تيشيرت من اللون ذاته، يعلوههما معطف بلون الهافان محلّىً بالفراء مع بوط ناعم من لون المعطف.

لإطلالة غير رسمية يمكنكِ ارتداء جاكيت من الفليس بسحاب من الأمام، وسيبدو في غاية الأناقة مع الجينز الأبيض.

لنهار دافئ في الخريف، يمكن ارتداء قميص بأزرار مفتوحة وتيشيرت مع بنطلون جينز أبيض قصير ممزق عند الركبتين.

لكل يوم، الجينز الأبيض يمكن أن يبدو رائعًا مع كنزة حمراء واسعة وحذاء رياضي مريح.

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الحزام والحذاء ذو الكعب العالي يتناسبان بصورة أنيقة مع بنطلون الجينز الأبيض ذي القصّة الواسعة.

التفاصيل في هذا الزي تجعله مناسبًا جدًا للصبايا والشابات الصغيرات: الجينز القصير، حافة الجوارب البيضاء التي تعلو الحذاء، الحزام الظاهر والقبعة الصغيرة، وأخيرًا معطف شتوي رائع.

في الأيام التي لا تكون فيها درجة الحرارة شديدة البرودة، حاولي إضافة كيمونو حريري إلى بنطلون جينز أبيض بسيط، واستبدلي الحذاء بصندل مفتوح إذا أحببت.

إذا كنت تحبين الأبيض بشكل كامل، عليك اختيار جينز وكنزة وحذاء رياضي كلها من اللون الأبيض. القبعة والحقيبة من اللون الرمادي الفاتح.

أخيرًا، لم لا تجربين ارتداء سترة من الصوف المحبوك مع الجينز الأبيض، بدلًا من الجاكيت الكلاسيكي؟ سيبدو مظهرك رائعًا خصوصًا إذا قمت باختيار الحقيبة والحذاء المناسبين.