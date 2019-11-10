بلاش تزعلوا بعض.. رسالة ريهام سعيد لمتابعيها بعد وفاة هيثم أحمد زكي

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، الأسباب التي تؤدي للوفاة المفاجئة، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من خلال صورة لخيوط النياط المتواجدة بقلب الإنسان، وذلك عقب وفاة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، الذي توفي في الساعات الأولى، من الخميس الماضي.

وقالت ريهام: "موت الفجأة وخيوط النياط، هل تعرفون ماهي خيوط النياط، هذه الخيوط موجودة في القلب تسمى خيوط النياط وتتمزق عندما ينكسر خاطرك وعند الحزن الشديد تنقطع هذه الخيوط، فسرعان مما يسبب تجلط الدم ثم الوفاة، فراعو مشاعر غيركم ولا تحاولو كسر خواطرهم، بلاش تجرحوا بعض ولا تزعلوا بعض".

ريهام سعيد تنعى هيثم أحمد زكي

وكانت عبرت الإعلامية ريهام سعيد، عن حزنها الشديد لوفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، لتقرر الابتعاد عن "السوشيال ميديا" بسبب ما تعرضت له على يد الكثيرين.

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فعبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قالت: "أكتر حاجة بتموت الزعل وأنا في ناس كتير دايقتني وبتدايقني.. سبت الإعلام خالص ولسه محدش سايبني في حالي ولا إعلاميين ولا صحافة ولا ناس.. أنا هابعد عن السوشال ميديا عشان متدايقش.. اللي حصل لي كتير أوي والظلم كان زيادة أوي.. انتوا عارفين إن محدش بيتوقف غيري على فرض إني غلط مع أنه محصلش".

وتابعت قائلة: "أكيد في ناس تانية غلطت غيري. مش أنا الوحيده اللي بغلط بس أنا الوحيدة اللي بنجح وكنا بنفيد بلدنا وشعبها.. أنا الوحيده اللي بتعاقب.. وبتحاكم كل شوية قضية.. اتبهدلت واتسجنت.. أنا هاقعد مع نفسي فترة طويلة عشان أعيش في سلام.. إحنا حوالينا مرضى كتير أوي.. ربنا يشفي الجميع.. جمهوري اللي بيحبني رجعالكوا تاني بس بعد ما اتقرب لربنا أوي وأحاول يبقي عندي طاقة استحمل السخافات".

ريهام سعيد: أنا فخورة بنفسي.. وعمري ما تملقت

وأوضحت الإعلامية: "موت هيثم خلاني أعرف أن الحزن بيموت.. وأنا زعلانة من كل حاجة ومن كل الناس.. كنت مستنيه تقدير أكتر من كده من أهل بلدي.. أنا تعبت أوي أوي ولا عملت فلوس ولا قعدت مع أولادي ولا حافظت على صحتي كان كل همي أتفانى بشغلي وسعادة الناس ورضا ربنا.. كنت بدي وقتي كله للناس عمري ما قلت غير كلمة الحق اللي دايما بتزعل وتطلع الواحد خسران".

واختتمت ريهام سعيد قائلة: "أنا فخوره بنفسي جدا.. عمري ما تملقت ولا نافقت ولا كذبت عليكوا.. من أول فتاه المول اللي كنتوا مصممين تطلعوها بطلة لغاية إهانه التخان اللي الوحيده اللي فكرت أعالجهم وأعملهم عمليات مجانا من غير حتى تبرعات.. ووعدت إني مش هاسيب واحد تخين زعلانة ومتدايقة مكنتش مستنيه تقدير بس إحساس الظلم وحش أوي.. حسبنا الله ونعم الوكيل ولن يصح إلا الصحيح في الأخر.. حقي راجع، توكلت عليك يا رب".