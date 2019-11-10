"نفسي آكل ملوخية يا وطني".. آخر أمنية لهيثم أحمد زكي قبل وفاته

أصاب خبر وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، الكثيرين بالصدمة والذهول داخل الوسط الفني وخارجه، وذلك بعد إعلانه في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي.

وكشف محمد وطني، مدير أعمال الراحل، عن الأكلة التي تمنى الفقيد تناولها قبل أن توافيه المنية، "بعد انتهاء حوارنا عما كان يفعله طوال اليوم، من جيم وبوكس، فوجئت بهيثم يقول لي نفسي في ملوخية يا عم وطني"، وفقًا لجريدة "النهار" اللبنانية.

وفي تصريحات لبرنامج "عرب وود" المذاع عبر فضائية "روتانا"، قال وطني، إنه اتصل بالراحل قبل وفاته بساعات، وأخبره بأنه يتدرب في إحدى صالات الجيم، ثم سيخلد للنوم، وفي الليل سيذهب لممارسة لعبة الملاكمة.

وأشار وطني إلى أنه داعب هيثم قائلا: "إنت ناوي تضرب أكتوبر كلها ولا إيه"، لافتا إلى أن الراحل تمنى قبل رحيله أن يشارك بفيلم عن ممارسة الملاكمة.

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وفاة هيثم أحمد زكي

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح الخميس الماضي، عن عمر 35 عاما.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.