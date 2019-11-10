فستان مطرز وقوام ممشوق.. إطلالة ساحرة لأنغام في جلسة تصوير جديدة

نشرت الفنانة أنغام، صورا جديدة لها من جلسة تصوير، خلال حفل مهرجان الموسيقى العربية، المقام بدار الأوبرا. Advertisements ظهرت "أنغام" على خشبة مسرح الأوبرا بإطلالة ساحرة، مرتدية فستانا طويلا مجسما، مطرزًا بالكامل، "كم وكم"، وكان الفستان من تصميم اللبناني زهير مراد، وكشف الفستان عن رشاقتها وتناسق قوامها الممشوق بشكل جذاب.

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