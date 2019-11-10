تجنبا للرش.. حيل صحية لطرد الذباب من المنزل

الذباب من أكثر الحشرات إزعاجًا، نظرًا لأنه لا مفر منه، ينتشر في المنزل بشكل مزعج، حول الطعام، وبجانب مصادر الضوء، وغيرها.

اللجوء للرش لطرده من المنزل ليس الحل الأمثل، نظرًا لأن المواد الكيماوية المُستخدمة في الرش تُعد مواد سامة، قد تؤثر على صحة القاطنين في المنزل.

لذا يقدم لك موقع "هن"، بعض الحيل للتخلص من الذباب، حسبما ذكرها موقع "hespruce".

إغلاق الأضواء

بالطبع الذباب ينجذب نحو الضوء، قومي بفتح النوافذ، وإغلاق أضواء المنزل تمامًا، حتى يذهب بعيدًا، ثم أغلقي النوافذ من جديد.

Advertisements

التخلص من العوامل الجاذبة للذباب

الأطباق غير النظيفة الموجودة في الحوض، وعلب القمامة غير المصفاة، وأوعية طعام الحيوانات الأليفة الفارغة إذا وُجدت، كلاهما عوامل تساعد على جلب الذُباب، تخلصي منها على الفور.

نفايات الحيوانات الأليفة

إذا كنتِ ممن يفضلون تربية الحيوانات الأليفة، فاحرصي على التخلص من نفاياها، حتى لا يتجمع حولها الذباب بكثرة، فضلا عن غسل حيوانك الأليف بشكل دوري.

اصنعي طارد طبيعي للذباب

امزجي زيت القرنفل والنعناع والليمون والريحان، اخلطيهما سويًا، وضعيهما في زجاجة، لكي تستخدميه بدلًا من المواد الكيماوية، للحفاظ على صحة أولادك.

وقومي برش الخليط في مطبخك وحول المداخل الخاصة بك لإبعاد الذباب.

اتبعي مصادر دخوله للمنزل

من الطبيعي أن يدخل بعض الذباب مع فتح وإغلاق الأبواب، فإذا كان لديك الكثير من الذباب في منزلك، فأنتِ بحاجة إلى معرفة كيفية وصولها، حتى تتمكني من منعها دخول منزلك.