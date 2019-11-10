الامارات | صورة مع علامة «هوليوود».. ودخان حريق

شكرا لقرائتكم خبر عن صورة مع علامة «هوليوود».. ودخان حريق والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اندلع حريق غابات في منطقة هوليوود هيلز بولاية كاليفورنيا، وأتى على منطقة مساحتها ثلاثة أفدنة بالقرب من أماكن سياحية في لوس أنجلوس مثل استديوهات يونيفرسال ومتنزه جريفيث.
ونشر زوار المتنزه صور الدخان عبر موقع تويتر، إذ كتب أحد المدونين المحليين أن النيران أصبحت «الأكثر جذباً للناس عند استوديوهات يونيفرسال في الوقت الحالي».
كما أشار زائر آخر إلى تصاعد الدخان خلف علامة «هوليوود» الشهيرة في المدينة.
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