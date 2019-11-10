بينها الجينز المقطع.. 10 أنواع من الملابس والإكسسوارات كانت "موضة وبطلت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

الملابس التي بدت عصرية للغاية بالأمس، اختفت من رفوف المتاجر اليوم، وأصبح الناس يتابعون اتجاهات جديدة في عالم الموضة الذي يختلف من عام لعام.

في السطور التالية، نستعرض لكم أبرز 10 اتجاهات كانت شائعة منذ سنوات، لكنها تراجعت وأصبحت "موضة قديمة"، واحتل مكانها ما هو أكثر تماشيًا مع خطوط الموضة وصيحاتها، وفقًا لما ذكر موقع "Bright Side".

1- الجينز المقطع

البنطلون الجينز المقطع حقق نجاحًا كبيرًا في عام 2015، لكن في هذه المرحلة، أصبح شيئًا من الماضي، حيث أصبح المصممون يبتعدون عن هذه الاتجاه.

2- الرموش الدمية

في السنوات القليلة الماضية، أراد عدد من الفتيات أن يكون لديهن رموشًا ضخمة للغاية، أما الآن فإن المظهر الطبيعي هو الملك، والرموش الكلاسيكية التي تبرز عمق المظهر وتجعل الرموش أطول قليلًا ما زالت قيد التنفيذ، ولكن في مناسبات معينة.

3- الحواجب العريضة

لم تعد الحواجب العريضة أو الكثيفة التي تحولت إليها عارضة الأزياء Cara Delevingne محببة ومستخدمة في صيحات الميكب حاليًا.

4- القبعات الكبيرة

الناس الذين لا يخافون من القرارات الجريئة في حياتهم اليومية قد يقبلون على ارتداء قبعات كبيرة، قد يكون من النوادر رؤيتك لشخص يردتي قبعة في المدن الآن، وإذا كنت في عطلة في بلد مشمس يمكنك وقتها ارتداء قبعة من القش.

5- الجيب البليسة

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كانت الجيب البليسية واحدة من أكبر الاتجاهات في عالم الموضة في عام 2016، وكانت الجيب متوسطة الطول هي النماذج الأكثر شعبية في عام 2019، لم يتم شراء هذه الجيبات بنفس السعر الذي كانت عليه قبل 3 سنوات.

6- الأحذية التريكو

كانت الأحذية التريكو تتمتع بشعبية كبيرة وانتشار لعدة سنوات، حيث ظنت الفتيات أنها توحي بالرقي والرومانسية. ولكنها تتسخ بسرعة وسهولة، يكاد يكون من المستحيل رؤية فتاة ترتدي أحذية مثل هذا في وقتنا الحالي لأنها خرجت من سباقات الموضة.

7- الفستان على شكل جيب

في بداية عام 2010، أصبح الانتعاش الواسع شائعًا للغاية لهذا الموديل، ولكن في النهاية، اختفت من أرفف المتاجر.

ومع ذلك، فإن السترة التي صممت من ديور، في بداية الأربعينيات، ما تزال مستمرة في الظهور في كل مجموعة جديدة من الشركة. لذلك، على الرغم من أن الانتفاخات أقل شعبية إلا أن ذلك لا يعني أنها قد اختفت تمامًا.

8- البجامة على شكل بدلة

في عام 2017، كانت البدلات المريحة التي تشبه بيجاما نجحت نجاحًا كبيرًا بين البلوجرز في Instagram. لكنها لم تدم طويلاً. والآن في عام 2019 ، لم تعد هذه الملابس "على غرار وقت النوم" شائعة بين الناس.

9- الشنطة الكروس

حقيبة صغيرة على حزام رفيع معلقة أقل من الخصر هو أيضا مضاد لاتجاه الموضة الآن. تم استبدالها بطرز ذات شرائط أقصر عند ارتفاع الخصر.

10- الشوكر

في عام 2016 الشوكر أحد أهم الملحقات لهذا العام. حيث أنه حظي بشعبية كبيرة، ولكن اليوم يتم استبداله بما يشبهه السلاسل السميكة. أصبحت واحدة من أكبر الاتجاهات في صيف خريف عام 2019.