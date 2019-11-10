البطاطس المقلية من بينها.. أطعمة ومشروبات ترفع سكر الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - مادي غيث:
يحتاج مرضى السكري إلى اتباع عادات صحية في تناول الطعام والشراب للوقاية من ارتفاع معدل السكر في الدم، والمضاعفات الصحية التي قد تترتب على ذلك.
ويعتبر الطعام والشراب، أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على معدل سكر الدم، ويستعرض «الكونسلتو» في السطور التالية قائمة بأبرز الأطعمة والمشروبات التي تسبب ارتفاع مستوى السكر في الدم وفقا لموقعي Medicalnewstoday، Healthline.
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