بينها اللحوم والموز.. 8 أطعمة تؤذي الكليتين تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

تؤدي الكليتان دورًا مهمًا في جسم الإنسان، فهي المسؤولة عن إزالة الفضلات وإنتاج الهرمونات، فضلًا عن تصفية السموم من الجسم وإزالة السؤال الزائدة في الدم.

ويلعب الطعام دورًا في الحفاظ على أداء الكلى بشكل طبيعي، لكن بعض الوجبات يمكن أن تؤذيها في حال تم تناولها بشكل مفرط.

نستعرض لكم بعض الأطعمة التي يجب عدم الافراط في تناولها بحسب ما أوضح موقع "برايت سايد".

1- الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على نسبة عالية من البوتاسيوم، ورغم احتياج أجسامنا إلى هذا المعدن لكن الإفراط في تناوله يؤذي الكليتين بشكل كبير، وربما يؤدي إلى تشنج العضلات ونبضات غير منتظمة في القلب.

2- اللحم

تناول اللحوم بكثرة يؤذي الكلى، بسبب ثقل البروتينات الحيوانية على الجسم فيصعب على الكلى التخلص من الفضلات، فضلًا عن زيادة احتمالية الإصابة بحصوات الكلى.

3- الملح

يجب أن يشمل النظام الغذائي الصحي على 2300 ملغ من الصوديوم كحد أقصى، حتى لا تجهد كليتيك التي ستحتاج إلى جهد أكبر للتخلص من كميات الملح الكبيرة.

يمكنك إضافة التوابل والأعشاب بدلًا من الاعتماد على الملح وحده، مع ضرورة الحد من الأطعمة المصنعة.

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5- الموز

يفضل الحد من استهلاك الموز خاصة إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى، نظرًا لاحتواء الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم الذي قد يضر بطبيعة عمل الكليتين.

وتبلغ النسبة المناسبة لتناول البوتاسيوم يوميًا بالنسبة للأشخاص البالغين ما بين 3500 و4700 ملجم، لذا إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلية عليك أن تقلل هذه النسبة.

6- منتجات الألبان

على الرغم من احتواء منتجات الألبان على الفيتامينات والمواد الغذائية اللازمة للجسم، إلا أن الإكثار من الحليب والجبن يضر الجسم أكثر ما ينفعه، بسبب ارتفاع نسبة الفسفور الموجودة في هذه الأطعمة، ما يشكل ضغط على الكليتين بشكل كبير.

7- خبز القمح الكامل

يضر خبز القمح الكامل الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية كبيرة بسبب ارتفاع نسبة الفسفور في هذه الخبر وكذلك البوتاسيوم.

8- البرتقال

الإكثار من تناول البرتقال يزيد من نسبة البوتاسيوم في الجسم وبالتالي يتسبب في أذى الكليتين.