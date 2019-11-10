أسما شريف منير: بلاش شتيمة في أمي لأنها متوفية

استنكرت أسما شريف منير، حالة الهجوم التي تتعرض لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار الأيام الماضية، بعد انتقادها الشيخ محمد متولي الشعراوي.
وكتبت أسما عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لكل شخص شتمني ولسه بيشتم وخاض في شرفي، الله يسامحك"، متابعة: "أرجو بلاش شتيمة في أمي لأنها متوفية".
وكانت الإعلامية أسما شريف منير، تعرضت خلال الأيام الماضية بعدما وصفت منهج الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي بالمتطرف، لكنها اعتذرت خلال مداخلة تليفزيونية مع الإعلامي عمرو أديب: "أنا بعتذر جدًا جدًا عشان لم أستطع أن أحسن التعبير واختيار الكلمات الصحيحة وده يمكن عشان لسه بتعلم وده عن عدم إدراك أنا لسه بتكلم على طبيعتي زي أول يوم قررت إني أظهر على السوشيال ميديا، بس دلوقتي لازم أخد بالي من كل كلمة بقولها عشان كل حاجة بتتحسب عليا وده جديد عليا".
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