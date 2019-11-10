هالة صدقي عن حياة الفنانين: لا تهينوننا.. فأنتم لا تعرفون الخبايا

خرجت الفنانة هالة صدقي عن صمتها لتصحيح الصورة التي يرسمها البعض لحياة الفنانين الوردية، وذلك عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك عقب تعرضها لحادث مروري برفقة بناتها، وتعرضها للسرقة، ووفاة الفنان هيثم أحمد زكي.

وقالت هالة: "كلب بنتي مات، علشان الناس اللي متخيلة إن حياتنا كلها سعادة ومفيهاش أي مشاكل، الفرق الوحيد إن الفنان بيخفي كل مشاكله علشان يظهر دايمًا بقوة وفي أحسن حالاته، لكن إحنا بشر عندنا برضه أحزان ومشاكل، فعلًا بزعل لما أي حد يهين أي فنان وينتقد حياته وهما مش عارفين الخبايا".

وتابعت: "يكفي إن شاب جميل زي هيثم أحمد زكي ميلاقيش حد يستلم جثته، الله يرحم الجميع ويرحم الوسط الفني كله".

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هالة صدقي تتعرض لحادث مروري برفقة أسرتها

وطمأنت صدقي جمهورها على حالتها بعد تعرضها لحادث مروري هي وأبنائها، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، وسردت صدقي كواليس تعرض فيلا والدتها للسرقة للمرة الـ8، موجهة رسالة للص الذي سرقها: "أنا كتبت للحرامي يافطة سيبتهاله على الباب، وقولت له من فضلك البيت خلاص مفيهوش حاجة عشان متتعبش روحك، أو أسيب لك المفتاح".

وأشارت إلى أن الفيلا لا يوجد بها أحد ولا يوجد إلا ملابس والدتها، مشيرة إلى أن اللص لم يترك في الفيلا شيء، متابعة: "مخلاش وأخد تلفزيونين وتكييف وعربية نص نقل على الأقل لمت كل حاجة"، لافتة إلى أن "اللص ترك السكينة الخاصة به 3 مرات خلال 8 مرات سرقة".