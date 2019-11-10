داعبها محمد صلاح صلاح قبل مباراة السيتي.. 10 معلومات عن المراسلة ناتالي جيدرا

من أمام غرفة خلع ملابس اللاعبين، وخلال مراسلتها للحديث عن استعدادات لاعبي ليفربول لمباراة مانشستر سيتي، تتفاجأ ناتالي جيدرا، مراسلة قناة "esbn"، بلاعب المنتخب الوطني، وليفربول، محمد صلاح، من خلفها وهو يلوح بيده دون أن تراه.

لقطة التقطتها عدسات الكاميرات، التي رصدت رد فعل المراسلة، التي لم تكن على علم بوجود "مو صلاح" خلفها، لتسرع المراسلة بإخراج هاتفها من أجل التقاط صورة سيلفي مع النجم المصري، وسرعان ما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو.

ويرصد "هن" أبرز المعلومات عن المراسلة، حسب سيرتها الشخصية، التي وثقتها على موقع linked in.

ولدت 27 يونيو 1985، وتبلغ من العمر 34 سنة.

تزوجت في 2015 من شخص يدعى Renato Senise.

درست في جامعة لندن.

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بدأت العمل في الصحافة من 2004.

حصلت على درجة الماجستير في مجال عملها 2016 - 2017.

حصلت على جائزة أفضل موهبة في الصحافة الرياضية، في ديسمبر 2010.

تجيد العديد من اللغات، أبرزها "الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، والبرتغالية".

عملت مراسلة في TV Band، من ‏أغسطس 2010 – ‏أكتوبر 2013.

عملت مراسلة ميدانية لشبكة تليفزيونية معروفة بتغطيتها الرياضية، حيث قدمت تقارير حية عن الألعاب المحلية والقارية، والرياضات المتطرفة، ومعارض السيارات.

عملت بإنتاج تقارير خاصة عن الرياضة، داخل وخارج البرازيل.