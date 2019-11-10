إطلالة سميرة سعيد وأحلام في "the voice".. أيهما أجمل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

تألقت سميرة سعيد خلال حلقة أمس في برنامج " the voice"، بفستان باييت قصير باللون الفضي اللامع، بأكمام طويلة، ومزين بفاتحة من قماش الشيفون عند منطقة الصدر وجزء من الأكمام، من علامة "One Melrose"، واستايلست سيدريك حداد.

وأكملت الإطلالة بإكسسوارات للأذن، وبوت طويل من المخمل، واختارت مكياجا ناعما ورسمة سموكى قوية، وأحمر شفاه باللون النيود، واعتمدت تصفيفه الشعر المرفوع على شكل ذيل حصان، بلمسات " Joe Raad"،

أما أحلام فاختارت إطلالة مونوكروم باللون الأسود، إذ ارتدت فستانا ميدي واسع، تميز بفتحة صدر على شكل حرف "V"، وبليزر طويل بنفس لون وقماش الفستان، وحذام باللون الأسود مزين بإكسسوار نحاسي اللون.

ونسقت مع الإطلالة بوت كاحل باللون الأسود من المخمل، واعتمدت إكسسوارات كاجوال شبابية، ومكياج قوى مكون من أحمر شفاه باللون الكاشمير ورسمة عيون سموكى، مع تصفيفه الشعر الويفي المنسدل على الجانبين.