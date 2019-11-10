ملابس داخلية "بتدفي".. تعمل ببطارية وتخفف آلام الحيض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

عرضت شركة أمازون التسويقية، عددًا من الملابس مزودة بإمكانية التحكم بدرجة الحرارة، بسعر لا يتعدى 41 جنيهًا إسترلينيًا بما 844 جنيهًا مصريًا، لكن ما تزال هذه الملابس بدون أي مراجعات على الموقع.

ويتوقع الوصف المرفق مع المنتج بنجاحه مع المتسوقين بفضل خصائصه الطبية، وأنها تعمل على تهدئة آلام الحيض بالنسبة للمرأة، وتحمي الصحة والخصوبة لدى الرجال، ما يقلل من نسب الإصابة بـ"العقم البارد".

وتأتي الملابس المزودة بالبطارية بخمس إعدادات، بحيث يمكنك ضبطها على درجة الحرارة المفضلة لديك، التي تتراوح بين 37 وحتى 50 درجة.

الملابس الداخلية كذلك متوافرة بألوان مختلفة، منها الوري أو الحمر، كي تختاري ما تشائين