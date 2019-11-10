اغسلي وجهك بماء الأزر.. إليكِ 8 عادات يابانية لتبدين أصغر سنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تسعى كل امرأة إلى الظهور بإطلالة شبابية، تجعلها تبدو أصغر من عمرها الحقيقي، وتحاول دائمًا الحفاظ على نظامها الغذائي والاهتمام بما يجعلها تتمتع بالنضارة والحيوية، وتبحث دائمًا على إجابة لسؤال "كيف أبدو أصغر سنًا؟".

ويبدو الأمر ليس سهلًا عندما يتعلق بمعرفة السن الحقيقي للنساء في اليابان، حيث إنهم يحققون أرقامًا قياسية في كونهم يبدون أصغر من العمر الحقيقي، لذا نستعرض لكِ بعض العادات اليومية البسيطة التي تعتمدها اليابانيات ليبدين أصغر سنا وأكثر شبابًا، وفقًا لما ذكر موقع "Bright Side".

1- غسل الوجه بماء الأرز

تستخدم اليابانيات مياه الأرز لغسل وجوههن وشعرهن لفترة طويلة، إذ إن الأرز غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من الشيخوخة المبكرة.

لتطبيق الطريقة، ضعي نصف كوب من الأرز في وعاء نظيف واشطفي الأرز بماء عدة مرات، ثم ضفي كوبين من الماء وانقعي الأرز لمدة 15 دقيقة.

يُصفّى الأرز ويُحفظ ماؤه في وعاء لمدة من يوم ليومين في درجة حرارة الغرفة، ثم نستخدمه في غسل الوجه وشطف الشعر.

2- الالتزام بنظام غذائي متوازن

تناول المزيد من الطعام الطازج؛ لأنه أمر ضروري للحفاظ على صحتك، واحرصي على تناول الأسماك والحبوب والخضروات والفواكه والأعشاب البحرية ومنتجات الصويا المخمرة، والشاي الأخضر، بالإضافة إلى الكميات المعتدلة من المنتجات الحيوانية، ويجب الإقلاع عن تناول الأطعمة المصنعة والمكررة والسكرية.

3- الحفاظ على مستوى الكولاجين

الكولاجين بروتين هيكلي مهم لبشرتنا، وهناك طرق لزيادة مستواه في بشرتك بشكل طبيعي: أضف شوربة العظام والسمك والدجاج، وبياض البيض والخضراوات الورقية والحمضيات إلى نظامك الغذائي لمساعدة جسمك على إنتاج المزيد من الكولاجين.

4- زيت الكاميليا للعناية بالبشرة

كاميليا أو تسوباكي، واحدة من أشجار الزهور اليابانية الأكثر شعبية، تحب النساء اليابانيات استخدام زيت الكاميليا المستخرج من بذور هذا النبات والمعروف بقدرته على الوصول إلى أعمق طبقات البشرة والحفاظ على الرطوبة.

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هذا الزيت غني بالأحماض الدهنية والفيتامينات ومضادات الأكسدة، ويعمل على حماية البشرة ويجعلها أكثر نعومة وسلاسة.

يمكن العثور على زيت الكاميليا في العديد من مستحضرات التجميل التي تستخدمها النساء اليابانيات على نطاق واسع، بدءًا من كريمات الوجه وحتى الشامبو.

5- الاسترخاء في ماء ساخن

يحب الناس في اليابان الاسترخاء في حوض الاستحمام التي تتدفق مياهه من الينابيع، فهو بمثابة حمام علاجي؛ إذ إن المعادن الموجودة في مياه الينابيع الحارة تخترق الجسم وتساعدك على تهدئة أعصابك والتخلص من الأمراض الجلدية وتجعلك تبدو أصغر سنا.

ويمكنك أيضًا الاستمتاع بحمام ساخن في المنزل. سيساعدك الاستحمام بالماء الساخن على تقليل الالتهاب وتحسين نوعية نومك وحتى يساعدك على حرق السعرات الحرارية الإضافية.

6- شرب الشاي الأخضر واستخدامه قناعا للوجه

الشاي الأخضر غني بالمواد المضادة للأكسدة، وقناع الشاي الأخضر للبشرة يمحي التجاعيد الصغيرة ويشد المسام، ويزيل السموم.

ضيقي ملعقة ونصف صغيرة من مسحوق الشاي الأخضر، مع ملعقة صغيرة من الماء ونصف ملعقة صغيرة من العسل، امزجي جميع المكونات معًا وطبقها على الوجه، ثم اتركيه لمدة 20 دقيقة ويشطف بالماء.

7- دلكي وجهك برفق

اغسلي وجهك بالماء ثم دليكه باستخدام راحة اليد، إذ أصبحت تقنيات التدليك الكنتوري اليابانية شائعة للغاية بين النساء بسبب النتائج المدهشة التي يمكن رؤيتها بعد بضع جلسات فقط.

أفضل ما في التدليك هو أنه يمكنك القيام بها بنفسك. تذكري أن تضعي زيت التدليك أو المستحضر لتقليل تأثير أصابعك، وأن تكون حركاتك لطيفة وناعمة.

8- حماية بشرتك من الشمس

الأشعة فوق البنفسجية تدمر بشرتنا وتسرع من عملية الشيخوخة، ما يسبب التجاعيد والبقع. وفقًا للخبراء لذلك يجب قبل التعرض مباشرة لأشعة الشمس استخدام منتجات واقية من الشمس ومستحضرات العناية بالبشرة.