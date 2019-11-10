ديما قندلقت تعتمد إطلالات جريئة في 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 نوفمبر 2019 04:43 مساءً - الأسلوب الجريء والمتمرد في الموضة، ارتبط باسم عدد من النجمات العربيات، ومؤخرًا لاحظنا أنّ ديما قندلقت أيضًا أصبحت من النجمات الميّالات لاعتماد هذا الأسلوب، حيث رأيناها خلال عام 2019 في عدد من الاطلالات الجريئة ذات الطابع العصري والمواكب للموضة، وقد جمعنا اليوم بالصور أبرز هذه الاطلالات التي اختارتها لمناسبات مختلفة منها الرسمي ومنها الكاجوال واليومي، ومنها التي اعتمدتها أثناء السفر، شاهدي الصور واخبرينا رأيكِ بالأسلوب الجديد الذي فضلته ديما قندلفت.



اطلالة عصرية جريئة باللون الأسود اعتمدتها ديما قندلفت

ديما قندلفت جريئة في اطلالة باللون الأسود





مؤخرًا وفي إحدى المناسبات شاهدنا ديما قندلقت وقد اعتمدت اطلالة رسمية مسائية باللون الأسود بطابع جريء، حيث شاهدناها في شورت قصير بخصر عالٍ مصنوع من مزيج الجلد مع القماش، وقد نسقت معه توب من الترتر بقصة مميزة بارزة الأكتاف ومن دون أكمام، وزينت اطلالاتها بمجوهرات ماسية، أضافت من خلالها لمسات فخمة بشكل عام على اللوك.





فستان قصير اختارته ديما قندلقت

فستان براق قصير اعتمدته ديما قندلفت



ديما قندلقت تتمتع بقوام رشيق ومتناسق ولهذا فهي جريئة في خياراتها، ولا سيما في فساتين السهرة التي كثيرًا ما تفضل منها الموديلات القصيرة، مثل هذا الفستان الذي اعتمدته لمناسبة مسائية، بقصة جريئة باللون البيج مستوحاة من الفساتين تعتمدها راقصات التزلج، وقد نسقت معه كلاتش من اللون نفسه، وحذاءً بكعب عالٍ براق، واكسسوار كريستال زينت به شعرها.



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لوك صباحي جريء اعتمدته ديما قندلفت

تنسيق جريء اعتمدته ديما قندلفت





اطلالة صباحية لافتة شاهدنا بها ديما قندلفت، حيث إنها اختارت تنسيقًا شبابيًّا من الدانتيل باللون البيج، عبارة عن تنورة بخصر عالٍ، وصل طولها أعلى حد الركبة، مع توب قصيرة أوف شولدرز، وأكملت اللوك بحذاء بكعب عالٍ من الجلد باللون البيج أيضًا، ونظارات شمسية وربطة للشعر زينت رأسها بها.





اطلالات جريئة لافتة اعتمدتها ديما قندلفت في عام 2019، تنوعت بين التنسيقات الكاجوال والأزياء الرسمية، شاهدي الصور واخبرينا رأيكِ بهذه الاطلالات وبأسلوب ديما في الموضة.

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