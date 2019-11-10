أزياء يومية من وحي الفاشينيستا فاطمة المؤمن

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 نوفمبر 2019 04:43 مساءً - تعدُّ أخصائية التجميل ومدونة الموضة الفاشينيستا فاطمة المؤمن من أشهر الشخصيات العربية المؤثرة في عالم الجمال والأناقة، لذا جمعنا لكِ اليوم آخر إطلالاتها التي اختارتها بشكل مُريح وعملي؛ لتستمدي منها أفكارًا لأزيائك الصيفية واليومية.

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خيارات مريحة من الفاشينيستا فاطمة المؤمن

ظهرت فاطمة المؤمن بعدة سُترات ومعاطف مختلفة، كان آخرها معطف طويل بيج وحذاء بوت طويل أبيض مع بلوزة بيضاء وبنطال أزرق بطبعات بيضاء وحقيبة بُنية، كما أطلت بقميص أبيض شفاف وبلوزة سوداء وبنطال جينز نسقتهم مع حذاء رياضي أبيض وقبعة سوداء، ولإطلالة أكثر أناقة تزينت ببنطال ومعطف باللون البنفسجي وبلوزة بيضاء وحذاء أبيض بكعب، وارتدت بنطالًا ملونًا ضيقًا وبلوزة بيضاء من علامة أديداس، مع جاكيت أزرق رياضي، وتجملت بقميص أبيض وتنورة بُنية بطبعات نمر سوداء.

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فساتين من الفاشينيستا فاطمة المؤمن

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ومن الفساتين اختارت فستانًا قصيرًا أبيض بأكمام منفوخة ومزين من فتحة الصدر بخيوط متعاكسة مطاطية، وآخر أبيض ضيقًا بنقاط حمراء أكملته بمعطف أبيض وقطع من الإكسسوارات الذهبية وحقيبة فضية لإطلالة محايدة، و تألقت بفستان أسود قصير مكشوف الأكمام زُينت أطراف أكمامه باللون الأبيض، كما ظهرت بفستان زهري ضيق بنقاط بيضاء وفتحة جانبية، وفستان أزرق قصير بطبعات زهور سوداء، صُمم بشكل مكشوف الأكتاف بأكمام منفوخة، وارتدت فستانًا زهريًا قصيرًا وضيقًا، صُمم بفتحة سبعة وأكمام طويلة.

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ملابس شبابية الفاشينيستا فاطمة المؤمن

وكذلك اختارت إطلالة شبابية من الجمبسوت الأصفر بأكمام طويلة ومكشوف الأكتاف، مع بلوزة بيضاء وبنطال واسع باللون البنفسجي، وحذاء رياضي أبيض، ونسقت إطلالتها الرياضية بإكسسوارات ذهبية لتضفي عليها أناقة وروحًا شبابية، مع نظارات شمسية باللون البُني.

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