كم مرة تخلت نجوى كرم عن الفستان من أجل الجمبسوت؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 نوفمبر 2019 04:43 مساءً - ممّا لاشك فيه أنّ الجمبسوت شكّل أحد أبرز صيحات الموضة في الفترة الماضية، وقد شاهدناه على مختف منصات عروض دور الأزياء العالمية، وضمن أحدث المجموعات بتصميمات مختلفة ومتنوعة منها الكاجوال ومنها الرسمي، وقد عشقت النساء موضة الجمبسوت وشاهدنا الكثيرات منهنّ يعتمدنه في مختلف المناسبات، وقد استبدلن فيه اطلالاتهنّ في الفساتين، على اعتباره أكثر عصرية ومواكبة للموضة، ومن ضمن هؤلاء النساء كانت نجوى كرم والتي وكما هو واضح تعشق الجمبسوت، وكثيرًا ما شاهدناها به على المسرح أو في المشاوير اليومية، وقد جمعنا بالصور أبرز اطلالاتها فيه التي اعتمدتها في الفترة الماضية، وإليكِ بعض النماذج.





لوك كاجوال في الجمبسوت اعتمدته نجوى كرم

جمبسوت أحمر اختارته نجوى كرم لاطلالة كاجوال





تحاول نجوى كرم أن تحافظ على أناقتها في مختلف المناسبات والمشاوير، لهذه فهي تحرص دائمًا على تنسيق الاطلالات المواكبة للموضة مهما كانت المناسبة، مثل هذه الاطلالة التي نسقتها لإحدى رحلاتها ورصدناها لها في المطار وقد اعتمدت فيها جمبسوت باللون الأحمر، مزينًا بحزام قماشي على الخصر، وقد نسقت معه شنطة يد كبيرة من الجلد باللون الزهري من شانيل Chanel، وصندلًا بكعب عالٍ بيج ونظارات شمسية بقصة الطيار.





جمبسوت أبيض عصري اختارته نجوى كرم

اطلالة عصرية لنجوى كرم في جمبسوت باللون الأبيض





شاهدنا نجوى كرم في اطلالة صباحية هذا الصيف، وقد اعتمدت فيها أسلوبًا لافتًا جمعت به بين الأناقة والعصرية، حيث اختارت جمبسوت باللون الأبيض بقصة أنثوية جذابة من دون أكمام ومحدد الخصر، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ بيج، وأقراطًا لافتة على شكل حلقات كبيرة.





نجوى كرم متألقة في جمبسوت للسهرة

تألقت نجوى كرم في جمبسوت بتصميم أنيق

مؤخرًا لاحظنا استبدال نجوى كرم الكثير من اطلالاتها في فساتين السهرة باطلالات أكثر عصرية في الجمبسوت، منها هذا اللوك الذي تألقت فيه بتصميم جمبسوت براق باللون الأبيض، مشكوك بحبات الكريستال الناعمة، قصته مميزة ناسبت قوامها كثيرًا، وقد نسقت معه مجوهرات ماسية لافتة.





شاهدي بالصور أبرز اطلالات نجوى كرم في الجمبسوت التي اعتمدتها في مختلف المناسبات الكاجوال والرسمية، والتي استبدلت بها اطلالاتها الفاخرة في فساتين السهرة.

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