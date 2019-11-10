وصفات تعيد النضارة لبشرتك بأقل من أسبوع

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 نوفمبر 2019 04:43 مساءً - النضارة والاشراق، تفقدهما السيدة بفعل التعب والارهاق وعدم العناية بالبشرة كما يجب. كما ان التقدم في السنّ يلعب دورا، إذ تنخفض معه قدرة البشرة على انتاج الكولاجين. كما ان عدم استخدام كريم الوقاية من الشمس حتى في الايام الغائمة، يُعرّض البشرة لاخطار التلوث وملامح الشيخوخة المبكرة. لذلك، من الضروري العناية بالبشرة بشكل منتظم وتطبيق خلطات طبيعية تعيد النضارة الى بشرة وجهك بأسبوع او حتى أقل!



1. خلطة الافوكادو مع الكاكاو والعسل:

خلطة الافوكادو مع الكاكاو والعسل



ماسك شهي جدا! نعم، هذا الماسك قادرة على اعادة النضارة للبشرة الفاقدة الحيوية والاشراق. ما السر؟ الافوكادو يعمل على ترطيب البشرة بالعمق فيما يحتوي الكاكاو على مضادات للأكسدة تنظف البشرة من السموم وآثارها المضرة. أما العسل فيشتهر بكونه مضاد للجراثيم والالتهابات، ما يعني انقاذ البشرة من البثور والرؤوس السوداء. فأهلا بالنضارة!

قومي بهرس ثمرة أفوكادو فيوعاء نظيف ثم اضافي اليها ملعقة من العسل وملعقتين من الكاكاو. طبقي المزيج على بشرتك النظيفة ثم اتركيه مدة 15 دقيقة على الاقل ريثما يجف. بعدها اغسلي الماسك بالماء الفاتر.



2. ماسك الموز والعسل:

ماسك الموز والعسل



سيعيد هذا الماسك النضارة الى بشرتك سريعا، يكفي ان تطبقيه على بشرتك مرتين الى ثلاث في الاسبوع لتلاحظي فرقا كبيرا. في وعاء نظيف، امزجي ثمرة موز ناضجة، مع ملعقة من العسل وملعقتين من الليمون الحامض. كما سبق ان ذكرنا، يحتوي الموز على البوتاسيوم الذي يعمل على ترطيب البشرة في العمق وجعلها تبدو اكثر حيوية، فيما يطهّرها العسل من الجراثيم والبكتيريا وأخيرا يمنحها الليمون الحامض جرعة مركّزة من الفيتامين سي الذي يعيد اليها النضارة والاشراق، إذ يعزز انتاج الكولاجين. لدى مزج المكونات معا، سوف تحصلين على مزيج يشبه المعجون. يجب الا يكون سائلا جدا. طبّقيه على بشرتك النظيفة ثم اتركيه مدة 15 دقيقة. اغسليه بالماء الفاتر وجفف بشرتك من دون الضغط عليه بقسوة.

إقرئي أيضاً

النمش في الوجه سيف ذو حدّين.. إليكِ أسبابه ووصفات علاجه

أفضل الماسكات المتوافرة في السوق للبشرة الدهنية

علاج تقشر الوجه واحمراره بأفضل الوصفات الطبيعية