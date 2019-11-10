أجمل ألوان مناكير تليق بالبشرة البيضاء

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 نوفمبر 2019 04:43 مساءً - ألوان المناكير عموما، لا يتم اختيارها بشكل منفصل عن لون البشرة. إذ ان لون البشرة له الكلمة الاساس في تحديد لون طلاء الاظافر المناسب. في هذ الموسم من خريف 2019 وشتاء 2020، جمعنا باقة من اجمل الوان المناكير التي تليق بصاحبات البشرة البيضاء. طبعا نعرض هنا اتجاهات معيّنة، ويبقى للسيدة حرية اختيار ما ينسجم مع ذوقها ونمط حياتها واسلوب ملابسها.



إليكِ أفضل ألوان مناكير البشرة البيضاء.



1. الاحمر

الاحمر

المناكير الاحمر، يعتبر عائلة قائمة بذاتها. فلا يمكن اختصار هذا اللون بدرجة لونية واحدة. إذ انه من الالوان الكلاسيكية التي تطلّ في كل موسم بتدرجات لا تحصى. أما صاحبات البشرة البيضاء، فمن المستحسن ان يبتعدن عن التدرجات الداكنة من الاحمر، اي تلك التي تميل الى البني او الاحمر الخمري (بوردو) واختيار الدرجات النابضة بدلا منها.



2. المناكير الوردي:

المناكير الوردي

التدرجات الوردية الزاهية، تليق بصاحبات البشرة البيضاء. فهذه الدرجات الوردية الشفافة تبرز انوثة اليد ونعومتها. وهي ألوان تليق بالشابات أيضا. المهم ان تبتعد صاحبات البشرة البيضاء عن المناكير البيج المصفرّ، لانه سيجعل اليدين تبدوان شاحبتين.

Advertisements



3. ألوان النيود:

ألوان النيود

عند اختيار ألوان مناكير النيود، على صاحبات البشرة البيضاء ان يتجهن صوب التدرجات الزهرية منه وصوب التدرجات الفاتحة. فالتدرجات المتوسطة والداكنة تليق بصاحبات البشرة السمراء.



4. الازرق:

الازرق

المناكير الازرق، يُعتبر من اكثر الوان المناكير التي تليق بالبشرة البيضاء، واجملها على الاطلاق. يمنح السيدة اطلالة جريئة ومفعمة بالانوثة في آن واحد. كما ان هذا اللون يليق بملابس الشتاء الداكنة كالرمادي وسروال الجينز.



5. الرمادي:

الرمادي

من بين الالوان الشتوية بامتياز، شرط ان تختار صاحبة البشرة البيضاء درجة داكنة بشكل متوسط. بمعنى أن تتركي الرمادي الفاتح للبشرة القمحية أو السمراء.

إقرئي أيضاً

موديلات أظافر ترند شتاء 2020

لوان مناكير أساسية ترند شتاء 2020

رسومات مناكير جريئة ومرعبة للهالوين