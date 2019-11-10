تسريحات للشعر الطويل للمناسبات من النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 نوفمبر 2019 04:43 مساءً - يمنحك الشعر الطويل مساحة أكبر للاستمتاع بأجمل طلة، وفرصة أكبر للاختيار بين مجموعة كبيرة جداً من تسريحات الشعر الطويل. لذلك، إن كنت على موعد مع إحدى المناسبات، فإننا سنقدم لك في ما يلي، تسريحات للشعر الطويل للمناسبات، والتي استوحيناها من النجمات، لتختاري من بينها ما يعجبك.



تسريحة الويفي المنسدلة

تسريحة الويفي المنسدلة



إنها تسريحة كلاسيكية في منتهى الأناقة والجمال، وتلائم مختلف المناسبات، حيث تمنح المرأة طلة مفعمة بالأنوثة. اعتمديها على طريقة النجمة لورا هاريير Laura Harrier، وزينيها بمشبك شعر مرصع تختارينه بحسب رغبتك، وذلك لإضفاء التميز على تسريحتك.



تسريحة ذيل الحصان بالفقاعات

تسريحة ذيل الحصان بالفقاعات



إذا كنت من محبات تسريحة ذيل الحصان، اعتمديها للمناسبات لكن بأسلوب عصري ومتجدد، وذلك على طريقة النجمة كيندال جينر، حيث اعتمدت تسريحة ذيل الحصان المنخفضة بالفقاعات، مع الغرة النصفية وبعض الخصل المنسدلة على جانبي الوجه. إنها تسريحة شبابية وتمنحك مظهراً أنثوياً خلال المناسبات.



تسريحة الشعر المبلل



تعد تسريحة الشعر المبلل إحدى أكثر تسريحات الشعر رواجاً وانتشاراً بين النساء في الوقت الحالي، فهي تسريحة تجمع الرقي والبساطة في الوقت نفسه، كما أنها خيار مثالي للمناسبات. فإن كان شعرك طويلاً، فلا تترددي في اعتماد تسريحة الشعر المبلل على طريقة النجمة سارة سامباو Sara Sampaio، بحيث تسحبين الغرة الى الوراء وتتركين شعرك منسدلاً على الظهر.

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تسريحة الكعكة الجانبية

تسريحة الكعكة الجانبية



ستمنحك تسريحة الكعكة الجانبية إطلالة جذابة ومميزة في المناسبات، فهي تسريحة قديمة جديدة، حيث لا تغيب عن أي موسم من المواسم نظراً الى جمالها وتأثيرها الإيجابي على إطلالة المرأة. بالتالي، لا تترددي في اعتمادها على طريقة النجمة جنيفر لورنس Jennifer Lawrence.



تسريحة الشعر نصف المرفوع

تسريحة الشعر نصف المرفوع



إذا كنت تتمتعين بشعر طويل وكثيف، فإن تسريحة الشعر نصف المرفوع ستظهر جمال شعرك بشكل رائع، لا سيما في المناسبات، فهي ترتكز على سحب جزء صغير من الغرة الى الخلف وترك باقي الشعر منسدلاً على الظهر والكتفين، مع الخصلات المتموجة الرفيعة، وذلك بأسلوب النجمة Sabrina Carpenter.



تسريحة الضفيرة الجانبية

تسريحة الضفيرة الجانبية



إن كنت تميلين الى البساطة والنعومة، فإن تسريحة الضفيرة الجانبية من أجمل الخيارات بالنسبة إليك خلال المناسبات، فهي تسريحة رائجة تمنح المرأة إطلالة عصرية وشبابية. اعتمديها بأسلوب النجمة شاي ميتشل Shay Mitchell، بحيث تعتمدين الغرة الجانبية المنسدلة، وتصنعين من باقي الشعر ضفيرة عريضة منسدلة على كتف واحدة.

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