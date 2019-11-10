تحذير هام من “المركز الوطني للإنذار المبكر” لكل العُمانيين بعد “صاعقة برق” ضربت مواطنين.. هذا ما جاء فيه

حذر المركز الوطني للإنذار المبكر بـ سلطنة عُمان من غزارة الأمطار المتوقع استمرارها على عدد من المحافظات، وناشدت المواطنين أخذ الحيطة والخذر.

ونقلت شرطة عمان السلطانية بيانات المركز والأرصاد على حسابها بتويتر، وجاء فيه أن التوقعات تشير إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية على محافظات مسندم، شمال الباطنة، جنوب الباطنة، البريمي، الظاهرة، الداخلية، مسقط خلال الساعات القادمة.

وتكون مصحوبة بهبوب رياح نشطة وتساقط الحبات البرد ونزول الأودية مع انخفاض الرؤية الأفقية، وارتفاع الموج على بحر عمان.

وأهابت الهيئة الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الرعدية وعدم عبور الأودية وتجنب الأماكن المنخفضة وعدم ارتياد البحر.

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هذا وقالت شرطة عمان السلطانية بأن ثلاثة مواطنين أصيبوا بصاعقة برق في ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة.

وأفادت الشرطة بأن حالة أحدهم بليغة ونقلوا على إثرها إلى مستشفى صحار.

ونصحت الشرطة⁩ الجميع إلى عدم الخروج خلال تأثيرات المنخفض نظراً للصواعق المصاحبة وحفاظاً على سلامة الجميع.

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