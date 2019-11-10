"اديته رقمي واستنيته يتصل".. قصة حب ممدوح عبدالعليم وشافكي المنيري في ذكرى ميلاده

تعاهدا على ألا يفترقا، عاشا سنوات من الحب، ورغم أنها لم تكن زوجته الأولى إلا أن الإعلامية شافكي المنيري أسرت قلب الفنان الراحل ممدوح عبدالعليم، الذي كان يُعرف بحسه المرهف وشدة رومانسيته.

ويصادف اليوم 10 نوفمبر، ذكرى ميلاد الفنان ممدوح عبدالعليم، الذي امتع جمهوره بالعديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية.

ويقدم "هُن" قصة حب الفنان الراحل ممدوح عبدالعليم والإعلامية شافكي المنيري.

البداية من لقاء تلفزيوني

لعبت الصدفة دورًا هامًا في لقاء الثنائي ممدوح وشافكي، فقد التقيا للمرة الأولى خلال تصوير حلقة في برنامجها بلندن، وهو الوقت الذي كان يصور فيه ممدوح، مسلسل "ليالي الحلمية"، الجزء الخامس، وبالفعل قرر أن يكون ضيفها في البرنامج، ومن هنا بدأت العلاقة التي كللت بالزواج لينجبا ابنتهما الوحيدة "هنا"، وعاشا الزوجان في استقرار.

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وسردت المنيري، خلال استضافتها ببرنامج "معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلي، تفاصيل لقاءها بعبدالعليم: "كنت بسأله أنت مرتبط وأسئلة شخصية تانية بنية مش كويسة، ولما قال لي مش متجوز ارتحت".

وتابعت: "اديته رقم الموبايل واستنيت يتصل بس محدش عبرني، ورجعت شغلي تاني يوم، وبعدها كلمني واتقابلنا بعدها، والعيد اللي بعده جه كلم أخويا".

المحترم

لم تستطع الإعلامية تجاوز خبر وفاة زوجها، وهو ما جعلها تقدم على تأليف كتاب عن حياة الراحل ممدوح عبدالعليم، وأطلقت عليه "أيام في بيت المحترم"، عن دار نهضة مصر.. يتطرق الكتاب إلى الجانب الإنساني الذي شهدته الحياة الزوجية للإعلامية شافكي المنيري مع زوجها الفنان الراحل ممدوح عبدالعليم.

وكشفت المنيري، خلال لقاءها في برنامج "معكم"، أن عائلتها تطلق عليه لقب "المحترم"، وهو الاسم نفسه الذي اختارته للكتاب، قائلة: "هو كمان كان دايمًا يقول لي فلان قابلني وقال لي أنت فنان محترم، وكان دايمًا يعلق على كده، وكان بيقول لبنته لازم تحافظي على أنك بنت المحترم، وده لما سافرت لندن، فكنت حاسة أن كلمة المحترم أحلى كلمة عنده، فعلشان كده خليتها عنوان الكتاب".