روجينا لأشرف زكي: هعيش أنا وبناتك فخورين بيك

نشرت الفنانة روجينا، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة تجمعها بزوجها نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي.

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وعلقت "روجينا": "لما كنت صغيرة ومش فاهمة وبحبه كنت أنانية وعايزاه جنبي باستمرار وكانت كل مشكلنا أول الجواز أنت بتفضل النقابة عليا يعني، ممكن يلغي معاد مهم ليا عشان رايح مستشفى أو بيحل مشكلة في تصوير أو في واجب عزاء لغاية ما ربنا حب يعلمني أو يأدبني أو يربيني ما هو تربيته أعظم تربية، فيحصلي حادثة موت وأقعد في المستشفى 40 يوم ما هونش عليا غير أهلي والناس وزمايلي ووقفتهم جنبي".

وتابعت: "مكانش في حاجة اسمها وقت زيارة الناس على طول موجودة، والله على جبر الخاطر والناس بتطبطب عليك وأنت في أشد الاحتياج لـ ده، الناس دى مكنتش بتجيلي أنا كانت بتيجي لـ أشرف، لأنها كانت بترد اللي بيعمله معاها، لأن هو كل سعادته في الدنيا وهو بيساعد حد وهو واقف جنب حد وهو بيواسى حد، وهو بيحل مشكلة لحد وعمره ما فرق بين كبير وصغير، من ساعة الدرس دا اتعلمت إنه فيه حد في الدنيا يبقى هو الأمان، السند.. هو دا اللى هكلمة أول ما يحصلى حاجة دا نقيبي أشرف ذكي، واتعلمت كمان أن اللي بيعملوا أشرف جوزي هيترد ليا أنا وبناته، وهيبقى في ميزان حسناتك، هعيش أنا وبناتك فخورين بيك يا حبيبي، ربنا يحفظك لينا ويديك الصحة وطولة العمر".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة روجينا مسلسل "كلبش" مع الفنان أمير كرارة، رمضان الماضي.