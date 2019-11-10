أستاذة اجتماع تطالب برفع أسعار خطوط المحمول لـ10 آلاف جنيه لخفض معدلات الطلاق

قالت الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن إدمان الألعاب الإلكترونية والـ سوشيال ميديا تسبب الإدمان لذلك تعد مصر الأولى عالميا وفي الدول الإسلامية في معدلات الطلاق بسببها، لافتة إلى أن الألعاب الإلكترونية تأخذ كثير من الوقت والتركيز والاهتمام، فأصبح الخرس الزوجي حالة عامة في كثير من المنازل تفتقد الحوار والاهتمام.

وأضافت منصور، خلال حوارها مع الإعلامية آية جمال الدين، في برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "Dmc"، أنه "يجب سحب الهواتف المحمولة من فئة عمرية معينة وطبقة معينة عن طريق رفع أسعار خطوط الهاتف ليصل سعره إلى 10 آلاف جنيه، كما كان في السابق، وغلق البرامج المجانية".

وتابعت: "الـ سوشيال ميديا والألعاب الإلكترونية تفتح مجالات كثيرة للانحراف والمشاكل في قطاعات كبيرة من المجتمع خاصة القطاعات محدودة الفكر والثقافة".

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وأكدت أن الإدمان لا يقتصر على الألعاب الإلكترونية بل بعض المواقع الإباحية والتدخلات في الحياة وأشياء كانت محجوبة عن قطاعات كبيرة من المجتمع، لديها القدرة على الاستقبال الواعي لعدم توافر المعلومة الصحيحة، مشيرة إلى أن توافر الوعي الديني والثقافي والأخلاقي تكون درجة استقباله معتدلة إلى حد ما.

وأوضحت أستاذ علم الاجتماع، أن السبب وراء زيادة معدلات الطلاق هو عدم محاولة الزوجين حل مشاكلهما وإيجاد الطلاق الحل الأسهل، مشيرة إلى أن الزيادة في معدلات الطلاق تبدأ من معايير الزواج التي أصبح بها خللا كبيرا في الأسرة نتيجة العادات والتقاليد.