اليابان تنتج مشروبا غازيا بنكهة البصل

كثير من الأطعمة والمشروبات تم ابتكارها في الفترة الأخيرة، كان آخرها مشروب البصل الذي أثار دهشة كبيرة لدى الجمهور.

ففي عام 2016 تمكن اليابانيون من إنتاج بصل خال من المواد المسببة للدموع، وكان ذلك مثار دهشة كثيرين، لكن الجديد هذه المرة إنتاج مشروب غازي بطعم البصل، يشبه في مذاقة الليمونادا.

وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، فإن اليابانيون تمكنوا بالفعل من إنتاج عصير غازي بطعم البصل، له مذاق حلو بشكل غير عادي، وينتظر ملايين اليابانيين توفر مشروب البصل الغازي في الأسواق من أجل تذوقه، بعد أن طرحته الشركة المصنعة على نطاق محدود لمعرفة مدى تقبل الناس له.

Advertisements

يتكون مشروب البصل الغازي من بصل وماء وليمون وعسل، ويمكن شربه كما هو، أو إضافته إلى مشروبات غازية أخرى من أجل إعداد كوكتيل منعش.

وبحسب عدد ممن أتيحت لهم فرضة تناول عصير البصل، فإن المشروب تنبعث منه رائحة البصل تماما، لكنهم قالوا إن طعمه يشبه إلى حد كبير التفاح، خاصة أن مذاقه حلوا، وأن ردود فعل المستهلكين تجاهه حتى الآن إيجابية.

ويأمل القائمون على المشروع أن يلقى المنتج الجديد رواجا خارج اليابان، ويؤكدون أن هدفهم ليس الدخول في منافسة مع مشروبات غازية أخرى موجودة في السوق، بل يعتبرون ذاك طريق مبتكرة للتعريف بالبصل بشكل أكبر.

يذكر أنه بعد 14 عامًا من الدراسة والتخطيط والتطوير، تمكن علماء يابانيون في عام 2016 من إنتاج بصل خال من المواد المسببة للدموع، إذ أن البصل الجديد، الذي يتوفر الآن في الأسواق اليابانية، ذو طعم أكثر حلاوة من البصل العادي، وفق ما ذكر موقع "أوديتي سنترال".