الفرح بقى مأتم.. حوادث أودت بحياة "عرسان"

كانا يستعدان لحفل زفافهما وبدءا فعليا في التجهيز للفرح، لكن الموت كان أسرع إليهما، حوادث عدة زرعت الحزن والوجع في قلوب أهالي قبل أن "يدخل أبنائهم دنيا" وقبل أن يحتفلا بزفافهما بأيام أو أسابيع.

"لودر" يسلب حياة عروس الدقهلية

يوم واحد فقط مر على عقد قران الفتاة غالية يوسف ومحمود جمعة، من قرية شرنقاش التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، وفي الوقت الذي اصطحب فيه العريس الشاب عروسه، لاختيار فستان الزفاف، تعرضا لحادث تصادم "موتوسيكل" كانا يستقلانه بلودر.

توفت العروس وشيع جثمانها في جنازة صدى صوت الزغاريد فيها من أهالي العروس الراحلة، لتوديعها إلى مثواها الأخير، بينما يرقد العريس في المستشفى مصابًا بجروح خطيرة، وسط ترجيحات بإمكانية بتر قدمه.

أحمد يفارق الحياة أثناء توزيع دعوات زفافه

أحمد عمر الناصح، الشاب العشريني، الذي لقي مصرعه أثناء توزيع دعوات زفافه، الذي كان مقررًا له، غدًا الاثنين، فأثناء استقلاله الدراجة البخارية تعرض لحادث أودى بحياته.

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كانت مستشفى الأقصر الدولي استقبلت جثمان الشاب العشريني، بعد تعرضه لحادث أليم، أودى بحياته.

بعد الزفة.. صدام وأماني يفقدان حياتهما في حادث مؤلم

وفي مركز السنطة بمحافظة الغربية، تبدلت مظاهر "زفة العروسان" إلى فزع وصراخ، فحادث كبير تعرض له العروسين "صدام سليمان" و"أماني نظمي" أثناء استقلالهما سيارة ملاكي، ليلة زفافهما، فاصطدما بأتوبيس نقل جماعي، ما أدى إلى مصرعهما وإصابة 8 آخرين.

في الصباحية.. عروسين يفقدان حياتهما

وعقب ساعات من حفل زفافهما، لقي عروسان في محافظة الغربية، مصرعهما في ليلة الزفاف خنقًا، إثر تسرب غاز.

الحادث شهدته مدينة كفر الزيات، إذ ورد بلاغ لمأمور مركز الشرطة عن مصرع عروسين عقب زفافهما داخل الشقة، وتبين أن الوفاة كانت نتيجة تسرب الغاز داخل الشقة، ما أدى إلى اختناقهما ومصرعهما في الحال دون وجود شبهة جنائية.