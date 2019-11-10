إليكِ أكثر من 10 تصميمات لفساتين سهرة دانتيل مُزينة بالورود تمنحك أنوثة وجاذبية

رومانسيّة وتحبّين إبراز هذه الصفة من شخصيّتكِ بالتحديد في إطلالاتكِ المسائية؟! إذاً، فساتين سهرة دانتيل المزيّنة بالأزهار هي خياركِ الأنسب، هذا النوع من القماش بالتحديد يحاكي أنوثتكِ المطلقة ويبرز جاذبيّتكِ في السهرات والدعوات.

من القصير إلى الطويل، موديلات فساتين سهرة دانتيل جمعناها لكِ لتكوني رائدة في مجال الموضة خلال المناسبات الكبيرة. قماش الدانتيل هو واحد من أجمل وأفخم الأقمشة التي تزيدكِ رقياً وجمالاً. بإمكانكِ أن تجدي فساتين سهرة تليق بكِ وتحاكي ستايلكِ كالتالي:

إن كنتِ تميلين إلى الأسلوب العصري وتريدين إبراز جاذبيّتكِ، فننصحكِ باختيار فستان سهرة دانتيل من The Vampire's Wife. نسّقي مع هذا التصميم صندال ناعم باللون الأسود وأقراط صغيرة للوك كاجوال-شيك.



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إذا كنتِ تريدين فساتين سهرة دانتيل ذات قصة بسيطة وتبرز قامتكِ الممشوقة، فاعتمدي الفستان القصير من Rebecca Vallance. إن كنتِ امرأة تحبّ التحفّظ، بإمكانكِ انتقاء فستان سهرة من Miu Miu.

إن كنتِ تحبّين الأسلوب الأنثوي الممزوج بالنفحة الشرقية، فلا غنى لكِ عن فستان سهرة دانتيل من Castrellos. الزخرفات التي زيّنت التصميم منحته لمسة عربية، أمّا الدانتيل فأضاف جرعة من الجاذبية.

إن كنتِ تبحثين عن فستان تتداخل فيه لمسات من الدانتيل، فما رأيكِ أن ترتدي تصميماً من Christopher Kane؟ هذا الفستان متميّز بتفاصيل ناعمة من الدانتيل التي زيّنت الأكمام فحسب.

إن كنتِ تميلين إلى الأسلوب المرح، لكن في الوقت عينه تبحثين عن تفصيل يزيدكِ أنوثة، فباستطاعتكِ أن تدمجي الألوان مع الدانتيل. تصميم Erdem خير دليل على ذلك.

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إن كنتِ لا تملكين واحد على الأقل من فساتين سهرة دانتيل، فعليكِ ذلك. هذا الموسم، وعندما تقومين بالشوبينغ وتجديد خزانتكِ، ضعي هذا التصميم في لائحة مشترياتكِ. كوني واثقة أن فساتين سهرة دانتيل لن تعكس أنوثتكِ فحسب، بل ستضاعف جمالكِ أكثر فأكثر وستصبحين نجمة الحفلة من دون أي شك.

من جهة أخرى، وقبل عرض صور فساتين سهرة دانتيل، سنكشف لكِ عن بعض الحقائق حول الدانتيل، لتكوني على اطلاع بهذا القماش:

هناك أنواع عديدة من الدانتيل، تختلف وفقاً لطريقة التصنيع. على سبيل المثال، الدانتيل المحبوك Knitted Lace، المصنوع بواسطة الإبرة Needle Lace، أو بواسطة البكرة Bobbin Lace، أو على طريقة الكروشيه Crocheted Lace، وغيرها...

اللّونان الأكثر انتشاراً في تصاميم الدانتيل هما الأحمر والأسود، وهذا ما ستلاحظينه في موديلات فساتين سهرة دانتيل، التي سنعرضها لكِ أدناه. لكنه مع مرور الوقت، بات يتّخذ ألواناً متعدّدة أخرى كالأخضر والزهري وغيرها من الألوان القوية.

مدينة البندقية الإيطالية والإقليم الفلامنديّ في بلجيكا، شكّلا المكانين الأكثر شهرةً بتصنيع الدانتيل منذ ظهوره.



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