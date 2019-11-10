بسبب "البرود".. شركات يابانية تحظر على العاملات ارتداء نظارات طبية

في بادرة غريبة، طالبت شركات يابانية العاملات بها بعدم ارتداء النظارات الطبية في العمل.
وذكر عدد من وسائل الإعلام اليابانية المحلية، أن بعض الشركات حظرت ارتداء النظارات على العاملات بها لأسباب مختلفة، معللة ذلك ببعض المبررات، بينها أن البائعات في المتاجر اللائي يرتدين النظارات يعطين "انطباعا بالبرود".
وقد أثار القرار نقاشا ساخنا في اليابان على وسائل التواصل الاجتماعي حول الممارسات المتعلقة بالملبس والنساء في العمل، وعلى إثرها تصدر هاشتاج "النظارات الطبية ممنوعة" في اليابان، حسب موقع "بي بي سي عربية".
كانت شبكة تلفزيون "نيبون وبيزنس انسايدر" من بين وسائل الإعلام التي أثارت القضية التي بحثت في قيام مؤسسات في مختلف الصناعات، بحظر ارتداء النظارات الطبية على العاملات بها.
لم يكن البرود وحده المبرر الوحيد الذي أعلنت عنه تلك الشركات، بل أنه من بين الأسباب تلك المتعلقة بالأمان للعاملات في مجال الضيافة الجوية، أو عدم القدرة على رؤية المكياج بشكل ملائم للعاملات في قطاع التجميل.
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