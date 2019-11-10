بعد حكم حبسها 3 سنوات.. أول ظهور لسمية الخشاب في عزاء هيثم زكي

رغم اختفاء الفنانة سمية الخشاب عن الأنظار منذ صدور حكم حبسها 3 سنوات، إلا أنها حرصت على تقديم واجب العزاء في الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد.

حضرت سمية برفقة الإعلامية بوسي شلبي، وكان في استقبالهما نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي.

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يذكر أن هشام تميم محامي الفنانة سمية الخشاب، تقدم بعمل عريضة معارضة على الحكم الصادر ضدها بحبسها 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد لصالح طليقها المطرب أحمد سعد، وحددت النيابة العامة جلسة جديدة للقضية يوم 7 ديسمبر، بعدما حصل سعد على حكم غيابي، في وقت تواجدت فيه سمية الخشاب في برشلونة.

وكان الفنان الشاب هيثم أحمد زكى رحل عن عالمنا، فجر الخميس الماضى 7 نوفمبر، عن عمر ناهز الـ35 عامًا، وشيع جثمانه فى نفس اليوم وسط حشد كبير من زملائه بالوسط الفني الذين حرصوا على وداعه.