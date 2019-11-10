زفاف أسطوري لابنة سميح ساويرس لمدة 3 ليال.. مأدبة غداء وأجواء بدوية

حفل زفاف أسطوري امتد على مدار 3 أيام، أعده رجل الأعمال سميح ساويرس، لابنته "تايا"، في مدينة الجونة، حضره عددا من نجوم الفن والرياضة، ورجال الأعمال وبعض الشخصيات العامة.

وعلم "هن" من مصدر مقرب تفاصيل الحفل الأسطوري الذي امتد على مدار 3 أيام.

اليوم الأول.. ليلة بدوية

من قلب الصحراء والأجواء البدوية، احتفل العروسان بحفل زفافهما وسط أصدقائهما، فارتدى العروسان الزي البدوي وتراقصا على الطريقة البدوية.

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اليوم الثاني.. تنظيم مأدبة غداء

وداخل فندق "لا ميزون بلو" نظم رجل الأعمال نجيب ساويرس، مأدبة غداء كبيرة للضيوف الذين قدموا لحفل الزفاف.

اليوم الثالث.. الأكليل والزفاف في القاعة المخصصة

وفي الساعة السادسة اليوم الثالث، مساء أمس، عقد الإكليل بكنيسة السيدة العذراء مريم، ومن ثم إقامة حفل الزفاف في القاعة التي أقامها رجل الأعمال خصيصًا لحفل زفاف ابنته، داخل الفندق.

وقدم المطرب "أبو" عددا من الأغاني، بالإضافة إلى مغني الراب الأمريكي فرنش مونتانا، وحضر الحفل عدد كبير من الشخصيات العامة في المجتمع.