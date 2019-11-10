استشاري علوم سلوكية: الانتماء وحب الوطن.. يبدأ مع الأطفال داخل الأسرة

أكد الدكتور أشرف جودة، استشاري العلاقات الأسرية والعلوم السلوكية، على ضرورة زرع الانتماء الوطني في الأطفال منذ السنوات العمرية الأولى، والأسرة هي المسئولة عن ذلك، حيث أن غرس هذا الشعور سيكون بمثابة انتماء للأسرة منذ حداثة الأطفال، ويغرس بداخلهم حب الوطن مثلما يغرس بداخلهم حب الأب والأم.

أضاف "جودة" في مدخلة هاتفية مع برنامج "إلى ربات البيوت" المذاع على إذاعة "البرنامج العام"، أن الأسرة المصرية قدوة ومثل وعقيدة، لأن حب الأسرة والوطن من الدين، وأنه عندما يجلس الأب مع أبنائه يحكي لهم بطولات الجيش المصري، فهو بذلك ينمي لديهم حب النجاح والتميز وتعزيز الإرادة، ليصبحوا أبطالا مثل أجدادهم، بالإضافة إلى خلق نوع من الحوار الأسري الجميل لأن التربية معايشة ووطنية، وهذا يحميهم بشدة من أي أفكار متطرفة يمكن أن تصل إليهم من المجتمع.

وتابع، أن الولاء للوطن عملية تراكمية لا تتكون بين عشية وضحاها، وأن الأسرة والمدرسة لهما الأثر الأكبر من الناحية التربوية، حيث تقومان بدور فعال في تأهيل الأجيال الجديدة من النشء ليكونوا مواطنين صالحين، وتعميق حب الوطن لديهم منذ الصغر، يشجعهم على إبراز هذا الحب بالقول والفعل، ورفض الظواهر السلبية فى المجتمع.