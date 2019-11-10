الامارات | الملياردير الفلبيني جوكونجوي يرحل عن 93 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن الملياردير الفلبيني جوكونجوي يرحل عن 93 عاماً والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي الملياردير الفلبيني جون جوكونجوي جونيور، الذي يمتلك بنكاً ومتجر تجزئة وشركة طيران، عن عمر يناهز 93 عاماً، حسبما نقلت صحيفة «فلبين ديلي إنكوايرر» عن نجله لانس.
وتوفي جوكونجوي مساء أول من أمس «محاطاً بأحبائه» في مستشفى «مانيلا دوكتور»، حسبما أوردت وكالة أنباء بلومبرغ.
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