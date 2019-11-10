لطلة أنيقة ومميزة.. البدلة الكتان اختيارك الأمثل

محمد اسماعيل - القاهرة - إذا أردت الظهور في إطلالة أنيقة ومميزة في المناسبات والظروف المختلفة، فالخيار المثالي هنا هو الكتان. الكتان نسيج أقوى من القطن، ويتميز بمسامه الواسعة التي تسمح بتدفق الهواء إلى جسمك. وإذا كنت ترغب في ارتداء بدلة كتان فهذه هي الأمور التي يتعين عليك وضعها في عين الاعتبار، لكي تكون أكثر أناقة وتظهر في أبهى صورة بينما ترتديها، بحسب ما نشرته مجلة الرجل.

قواعد ارتداء قميص الكتان بأناقة وجاذبية

ما هو الكتان؟

هو قماش مصنوع من ألياف نبتة الكتان، وتتطلب صناعته بذل جهد كبير. ويتميز بأليافه الماصة، ما يجعل الملابس المصنوعة منه قادرة على امتصاص العرق ومُلطفة وتجعل الجميع يشعرون بالبرودة عند ارتدائها في الأجواء الحارة.

ويعد الكتان من أشهر خيارات الأقمشة الصيفية لأنه يتيح لمن يرتديه الشعور بأن الهواء يتخلل جسده، ما يعني أنه لم يلتصق في جسدك ولن يجعلك تشعر بالحرارة الشديدة، كما أنه يمتص أي رطوبة أو حرارة شديدة. كما أن البدلات والسترات المصنوعة من الكتان تكون الخيار المثالي لحفلات الزفاف والمناسبات الرسمية في فصل الصيف.

كيف تعتني بالبدلة الكتان؟

عليك مراجعة تعليمات الغسيل الموجودة على البدلة للحفاظ عليها من البقع، ويُنصح بأن تغسلها فوراً إذا لُطخت ببقعة، كذلك عليك تجفيفها جيداً بعد غسلها، مع تجنب استخدام أجهزة التجفيف الكهربائية.

ولحماية البدلة من ظهور التجاعيد سريعاً عليها، فبإمكانك كيها بوضع قطعة رقيقة من القماش فوقها. كذلك تذكر أن التجاعيد الكثيرة التي تظهر على البدلة الكتان شيء طبيعي لذلك لا يوجد أي مبرر للشعور بالخجل، وتأكد من أنها تكسبك مظهراً جريئاً، وتجعلك تبدو إنسانا يثق بنفسه كثيراً.

وفي حالة تخزينها، فعليك وضع البذلة في مكان بارد وجاف، كي لا يصاب القماش بالعفن إذا وضع في مكان لا يتمتع بدرجة عالية من التهوية. وتجنب ما يقال عن ضرورة وضع الملابس الكتان في أكياس مغلقة من السيلوفان أو البلاستيك لفترات طويلة لأن ذلك من شأنه الإضرار بأليافها.

كيف تنسق كل قطعة من الملابس مع البدلة؟

كيف تختار البدلة الكتان المثالية؟

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من أهم المعايير التي يجب الاعتماد عليها أثناء اختيار البدلة الكتان هو تجنب طلبها عبر مواقع الإنترنت، لأنه من الضروري أن تتحسس القماش بيديك وأن تتأكد من أنها مناسبة لجسمك. تأكد أن البدلة مناسبة تماماً لأكتافك، وأن تكون ملائمة لجسمك، ليست ضيقة أو متسعة.

تحلى بالجرأة بينما تختار لون البدلة الكتان الذي سترتديها، ولا تخشى ارتداء ألوان فاتحة مثل البيج والأبيض والرمادي الفاتح، فهي الألوان التي غالباً ما يميل إلى ارتدائها الأمراء ونخبة المجتمع.

عندما يتعلق الأمر بحفلات الزفاف، فمن الأفضل أن ترتدي بدلة مُصممة خصيصاً لهذه المناسبات، ويجب أن تكون مناسبة تماماً لحجم جسدك وأن تكون مُريحة تماماً. ومن الأفضل في هذه الحالات أن تختار بدلة لونها بني أو بيج داكن أو بني، أو كريمي. ويُستحن ارتداء بدلة مكونة من قطعتين فقط.

10 دروس لتتقن أناقتك بالبدلة الرسمية

البدلة الكتان للمناسبات الرسمية والعمل

ارتداؤك ملابس غير مريحة، خانقة أو تجعلك تصبب عرقاً يؤثر على إنتاجيتك ويجعلك غير قادر على التفكير بصورة سليمة وواضحة. على العكس، عندما تشعر بالراحة النفسية وتكون ملابسك نظيفة تصبح أكثر حيوية، تصبح أكثر قدرة على التركيز، وهنا تتجلى أهمية البدلة الكتان. يُنصح بارتداء البدلة المصنوعة من مزيج من الصوف والكتان في محل العمل، لأنها سوف تمتص العرق وتجعل جسمك جافاً طوال الوقت.

كذلك ينصح بأن ترتدي بدلة كتان ذات ألوان داكنة في محل العمل، لأنها تعطي انطباعاً بالرسمية، لذا من الأفضل أن ترتدي بدلة رمادية داكنة أو بني داكنة أو أزرق داكن.

البدلة الكتان الكاجوال

بإمكانك الظهور في إطلالات كاجوال أنيقة وعصرية من خلال ارتداء البدلة الكتان، خاصة في فصل الصيف. من أفضل الأمور المتعلقة بارتداء البدلة الكتان في فصل الصيف هو أنها خفيفة وتسمح لجسمك بأن يتنفس.

تستطيع ارتداء البدلة الكتان في الإطلالات الكاجوال وغير الرسمية بأكثر من طريقة، على سبيل المثال ارتدِ مع البنطلون والسترة الكتان تيشيرت له رقبة على شكل حرف V، أو ارتدِ البدلة الكتان مع قميص قطن أو تيشيرتات ملونة.