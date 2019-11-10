حلول للتغلب على جفاف اليدين والقدمين في الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - تتعرض البشرة إلى عوامل الطقس القاسية ومشاكل عديدة مع اقتراب موسم الشتاء، تفقد بسببها الزيوت الطبيعية وتصبح عرضة للجفاف أكثر من أي وقتٍ مضى.

أنتِ لا ترغبين في مظهر اليدين الجافتين، أو القدمين المتشققتين لذلك نقدم لكَ أبرز الحلول المنزليّة للتغلب على هذه المشكلة بحسب مجلة فوج عربية:

الصبار وزيت لزيتون وماء الورد

طريقة الاستعمال: امزجي المادة اللزجة من الصبار مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون وماء الورد ثم ضعيها على يديك وقدميكِ، أتركي الخلطة على البشرة حتى تجف لمدة لا تقل عن نصف ساعه، كرري الوصفة مرتين في الأسبوع.

من فوائد الصبار يعمل على تفتيح المناطق الداكنة، بينما يعمل زيت الزيتون وماء الورد على ترطيبها.

الطماطم واللبن

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طريقة الاستعمال: أخلطي الطماطم حتى تصبح سائلة ثم امزجيها مع معلقة صغيرة من اللبن، اخلطيهما جيداً ثم مدّي الخليط على يديكِ وقدميك لمدة 40 دقيقة قبل شطفه بالماء.

تحتوي الطماطم على خصائص مغذية عديدة يمكن أن تساعد الجلد على استعادة توازنه.

عسل وسكر

طريقة الاستعمال: أستخدمي مقداراً متساوياً من العسل والسكر، أمزجي المكونين مع بعضهما البعض جيداً، ثم ضعي دلكي الخليط على بلطف على اليدين والقدمين واتركي المزيج لمدة 10 دقائق على البشرة قبل شطفه بالماء.

من فوائد مزيج السكر والعسل يعملان على تقشير البشرة وإزالة الجلد الميت مع ترطيبها في الوقت نفسه.