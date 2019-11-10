تعرفي على إتيكيت التواجد في المحاضرات الجامعية منها الوصول في الوقت المُحدّد

الإتيكيت ليست مظاهر فقط، وإنما سلوكيات أيضاً ولأن للعلم قيمته واحترامه، بالتالي فإن قاعات العلم سواء في الجامعات أو المدارس أو مراكز التدريب لا بدّ وأن يكون لها خصوصيتها وإليك بعض القواعد التي يجب الانتباه إليها ومراعاتها أثناء تواجدنا فيها : • الحرص على الوصول إلى الصف في الوقت المحدد أو قبل وقت المحاضرة، إذا كنت مضطراً للغياب ابلغ الامر لمعلمك في وقت مبكر.



• عند الدخول إلى القاعة، يجب مراعاة عدم التزاحم مع الآخرين.



• ليس مطلوبا من الشباب انتظار الفتيات حتى يدخلن إلى قاعات العلم أو الحصول على الأماكن الخالية، لأن الكل هنا سواسية، فقاعدة "السيدات اولاً" مكانها الأماكن العامة والحياة الاجتماعية.

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• اجلس فى المكان الخالي ولا تحرص على الجلوس إلى جوار أصدقائك، إذا كان المكان لا يسمح، ويمكنك أنت وأصدقاؤك أن تنقسموا إلى أكثر من مجموعة فتجلس كل مجموعة فى المكان المناسب.



• تأكد من إحضارك جميع المواد اللازمة مثل، الاقلام، الكتب المطلوبة ، ودفاتر الملاحظات.



• احرص على إغلاق هاتفك الخلوي أو تحويله إلى الوضع الصامت قبل دخول قاعة المحاضرات، وذلك حتى لا تتسبب في تشتيت الأساتذة أو زملائك من الطلبة الحريصين على تلقي العلم.



• كن لطيفاً وإيجابياً في سلوكك بالصف. عالج مشاكلك بشكل مناسب، ويفضل خارج قاعات المحاضرات.



• المشاركة في الدرس والتفاعل مع الأستاذ أو المحاضر أمر جيد، لكن احرص على الاستئذان قبل طرح استفسارك وألا تقوله إلا بعد أن يأذن لك.



• احرص على أن يكون سؤالك فى إطار الدرس الذى تم شرحه، وإن كان لديك أي استفسار خاص ، توجه للأستاذ بعد انتهاء الدرس أو المحاضرة وأطرح استفسارك عليه.



• لا تطل في أسئلتك، لأن بقية الزملاء يودون المشاركة أيضاً.



• عند الرد على الأسئلة، من فضلك لا تقاطع طالباً آخر أو الاستاذ، ببساطة خذ دورك.



• ان الهدف من وجود الكراسي في الفصول الدراسية هي للجلوس، فلا تحولها لمساند.



• كذلك الامر بالنسبة للطاولات فالهدف من وجودها في الفصول هو للكتابة والقراءة، فلا تحولها لأرائك أو أسرة.



• تذكر بأنه لا يسمح بتناول الطعام أو الشراب على طاولات الكمبيوتر.

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