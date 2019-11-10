فيديو.. رسالة ميريام فارس لأطفال لبنان: الثورة فرصة لبناء وطن جديد

"توعية الأطفال على حب الوطن أمر جدًا مهم هيدي الثورة لولادنا، ولمستقبلهم" رسالة وجهتها الفنانة اللبنانية ميريام فارس، للأطفال اللبنانين، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت "ميريام" في مقطع الفيديو صحبة طفلها الصغير "جايدن" يرفعان العلم اللبناني على أغنية "بتتلج الدني" للمطربة فيروز، معلقة: "لازم ولادنا يعرفوا ليش ما عم بيروحوا عالمدرسة.. هيدي مش فرصة لا، بل هيدي فرصة لكل لبناني لبناء لبنان جديد اللي كلنا منحلم فيه.. #لبنان_ينتفض #لبنان_يثور".

وكانت ميريام فارس شاركت بمظاهرات ثورة الشعب في لبنان، بصحبة زوجها رجل الأعمال اللبناني داني متري، وابنهما الوحيد جايدن، وأيضًا دعمت مباردة "لبنان صفحة بيضا" وتسلط الضوء على وحدة اللبنانيين تحت راية العلم اللبناني، بعيدًا عن الأحزاب السياسية، وترسيخا للانتماء إلى وطن واحد مستقل عن كل التيارات السياسية في لبنان.